Senai lança veículo autônomo submarino

Com investimento total de R$ 30 milhões e após três anos de pesquisa, foi apresentado nesta sexta-feira, 4, no Senai Cimatec, o veículo autônomo submarino FlatFish. O equipamento foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da instituição de ensino e pela BG Brasil e da DFKI - instituto alemão de robótica e inteligência artificial.

O equipamento, que está sendo submetido a testes simultâneos na Baía de Todos os Santos e na Alemanha, a uma profundidade de 30 metros, tem capacidade para operar a até 300 metros. Mas nos próximos sete anos será aperfeiçoado para trabalhos a até 2 mil metros.

Segundo os pesquisadores, este é o primeiro protótipo do tipo desenvolvido no Brasil e será utilizado para inspeção visual em 3D de alta resolução, contribuindo na exploração de petróleo e gás em águas profundas, com redução de custos de operação, garantia de maior segurança operacional e ao meio ambiente. Também participaram do trabalho a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), com apoio da ANP.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, declarou que, "temos capacidade de inovar e, tão importante quanto isso, de compartilhar e somar esforços para recuperar um atraso tecnológico de vários anos, o que é fundamental para a competitividade da indústria nacional". Ele disse ainda que a apresentação do protótipo é a segunda etapa de um projeto na área de prospecção e pesquisa de petróleo, que teve como resultado de sua primeira fase o inicio das atividades do supercomputador Yemoja em maio deste ano.

Missões

Herman A. Lepikson, diretor do Instituto Senai de Inovação de Automação e chefe do grupo de desenvolvimento do projeto, explica que o FlatFish será baseado em uma estação submarina, eliminando a necessidade de barcos de apoio. As missões serão registradas no software que realizará o planejamento e a execução da missão de forma autônoma, coletando os dados de inspeção para posterior verificação sobre o cumprimento da missão.

Segundo ele, as pesquisas agora buscarão garantir mais funções, como a incorporação de braços mecânicos para realizar atividades de manutenção. Disse ainda que também serão desenvolvidos os sistemas que permitiram que o equipamento atinja maiores profundidades, maiores distâncias e realize atividades mais complexas.

"Além do elevado porte e do desafio tecnológico, o FlatFish representa a consolidação do Instituto Brasileiro de Robótica, parte integrante do campus Cimatec, que tem como foco P&D&I em robótica autônoma. A parceria estratégica com o DFKI posiciona o Senai Cimatec como um dos principais centros de pesquisa na área de robótica no país", disse o diretor de tecnologia e inovação do Cimatec, Leone Andrade.

