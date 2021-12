Senai Cimatec inaugura supercomputador

Ciência e tecnologia de ponta são os mais novos produtos de exportação da Bahia desde quarta-feira, 27, com a inauguração das operações do Cimatec Yemoja (Iemanjá em iorubá), o supercomputador mais rápido da América Latina, no Centro de Supercomputação para Inovação Industrial do Senai Cimatec, em Salvador.

Parceria do Senai Bahia com a BG Brasil, companhia de óleo e gás em atuação há 20 anos no país, o equipamento pode processar mais de 400 trilhões de operações por segundo (TFlops) e integra um programa de pesquisa e desenvolvimento em geofísica para identificação e localização de reservas de petróleo e gás em águas profundas, com investimento total de R$ 60 milhões nos próximos três anos.

A BG Brasil investiu R$ 32 milhões no projeto, dentro de sua política de aplicar 1% dos ganhos em pesquisa.

O projeto vai priorizar o estudo e a otimização da tecnologia Full Waveform Inversion (FWI) para o processamento de dados sísmicos 3D e 4D de dimensões industriais. A iniciativa será conduzida pelo consórcio international Inversion Initiative, liderado pela BG Brasil. Colaboram nas pesquisas a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade British Columbia (Canadá) e o Imperial College London (Inglaterra), as duas últimas, referências mundiais em FWI.

Também foi inaugurado na quarta, um centro de excelência de nível internacional em computação. Nos próximos anos será implantado um segundo supercomputador para estudos em biomedicina, robótica, processamento de imagens e energias alternativas.

O centro de supercomputação integra ainda uma incubadora de empresas que abrigará indústrias nascentes, criadas a partir dos conhecimentos gerados pelos pesquisadores e transformados em produtos.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Finep, Confederação Nacional da Indústria, Governo da Bahia (Fapesb) e a Intel (arquitetura e processadores Xeon e Xeon Phi) e SGI são também parceiros no projeto do supercomputador.

Pré-sal

O presidente do Sistema Fieb (ao qual o Senai Cimatec é vinculado), Ricardo Alban, diz que, "o Cimatec Yemoja não está na Bahia por acaso. O Senai Cimatec é hoje um dos três principais centros de tecnologia e inovação do país. Em 2014 foi avaliado pelo Ministério de Educação e Cultura como a melhor instituição de ensino superior do Nordeste, vai se tornar centro universitário ainda este ano, e passará a incluir mestrado e doutorado".

Além de destacar a parceria, o CEO da BG América do Sul, Nelson Silva, disse que "a complexidade dos campos do pré-sal nos impulsiona a buscar soluções cada vez mais inovadoras. O supercomputador é, definitivamente, parte desse esforço e nos auxiliará nas atividades da indústria de óleo e gás. Nosso objetivo é produzir inovação no Brasil, fomentando conteúdo local de base tecnológica, globalmente competitivo".

"Este projeto ilustra o ambiente de inovação no Brasil, que estimula parcerias em pesquisas de relevância global. O projeto foi possível através do investimento da Cláusula de P&D da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e de investimentos dos governos estadual e federal", completou Richard Moore, CTO do BG Group.

"O centro de supercomputação, com sua capacidade de escala, adquirirá os principais softwares e ofertará às empresas soluções adequadas as suas necessidades tecnológicas", diz o diretor do Senai Bahia, Leone Peter.

