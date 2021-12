Senai Cimatec inaugura laboratório de R$ 11 milhões

O Senai Cimatec inaugurou nesta segunda-feira, 25, o primeiro laboratório de dinamômetros de motores do Brasil instalado ao nível do mar e disponível para testes do público externo.



Com um investimento de R$ 11 milhões, o centro de tecnologia amplia a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para atender a indústria automotiva.



O diretor do Senai Bahia, Leone Andrade, diz que o novo laboratório vai ajudar a consolidar o estado como polo de desenvolvimento de tecnologia para a indústria automotiva.



"Nós já temos diversos acordos de cooperação, temos proximidade com montadoras como a Ford, a Fiat (que enviaram representantes à inauguração do laboratório), mas temos também com outras, tanto para testes em motores, quanto em outras áreas dos veículos", diz.



Segundo Andrade, recentemente o centro realizou testes para uma montadora chinesa, cujo nome não pode ser revelado por sigilo contratual.



Como o outro laboratório para testes de motores do Brasil é de uso exclusivo da Petrobras, o diretor do Senai Bahia acredita que o Cimatec terá uma demanda elevada. "É o único do Brasil que aceita projetos externos", diz.



Ele lembra que o Brasil implantou recentemente o programa Inovar-Auto, que favorece o desenvolvimento de tecnologia nacional para a produção de veículos.



O laboratório tem cinco salas capazes de simular diversas condições atmosféricas, além de poder realizar simulações com até oito tipos diferentes de combustíveis.



Eficiência energética



Um dos primeiros testes que o laboratório de motores do Cimatec deverá realizar será relacionado à eficiência energética e à diminuição de emissões de gases nocivos à natureza. A contratante será a Ford, empresa que mantém estreito relacionamento com o centro de tecnologia.



"Já temos diversos projetos em desenvolvimento com o Cimatec. Desenvolvemos uma relação em que contamos com eles para solucionar diversas necessidades nossas", diz o diretor de engenharia da Ford na América do Sul, Márcio Renato Afonso.



Ele destacou a importância de pesquisas realizadas na Bahia para o desenvolvimento do Ecosport, primeiro carro global projetado em Camaçari, e para o modelo compacto que foi apresentado recentemente pela montadora, também na fábrica baiana.

