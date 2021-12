Senado vota nesta quinta MP com R$ 20 bi para socorro a empresas

Está na pauta do Plenário desta quinta-feira, 1º, a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 20 bilhões para garantir socorro a micros, pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia. A proposta foi aprovada pela Câmara na terça-feira, 29, dois dias antes do fim da validade.

O dinheiro será usado para garantir empréstimos dentro do Programa Emergencial de Acesso a Crédito com Fundo Garantidor de Empréstimos (Peac-FGI). Segundo a Lei 14.042, de 2020, os empréstimos com essas condições devem ser realizados no âmbito do Peac-FGI até 31 de dezembro de 2020.

Além das pequenas e médias empresas, também poderão ter acesso ao financiamento com garantia as associações, as fundações de direito privado e as sociedades cooperativas, exceto as de crédito.

O dinheiro virá da emissão de títulos públicos e reforçará o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), gerenciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o relatório de acompanhamento da execução orçamentária da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, até o dia 25 de setembro, o governo já alocou no FGI cerca de 75% dos recursos liberados.

adblock ativo