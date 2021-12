Senado quer ouvir operadoras de telefonia antes da Copa

A pouco mais de um mês para Copa do Mundo no Brasil, os problemas no serviço de telefonia móvel em todo o país serão tema de uma audiência pública, no próximo dia 20. O debate ocorrerá nas comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e de Infraestrutura.



"Queremos entender por que pagamos tão caro e não temos, nem na capital do país, um serviço decente", disse autor do requerimento na comissão de Defesa do Consumidor, senador Eduardo Amorim (PSC-SE).



Além do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, foram convidados para a audiência Antonio Carlos Valente, presidente da Vivo; Zeinal Bava, presidente da Oi; Carlos Zenteno, presidente da Claro; e Rodrigo Abeu, presidente da TIM. Também devem participar Euza Missano, promotora de Defesa dos Direitos do Consumidor, e um representante da União Nacional dos Legisladores Estaduais.

