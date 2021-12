Senado mantém jornada de trabalho de bancários de 6 horas

Em sessão realizada na terça-feira, 16, o Senado aprovou o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 15/2020 (MP 936), que institui o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. No entanto, os artigos 27 e 32, que, entre outras propostas, se referiam ao aumento da jornada de trabalho dos bancários, de 6h para 8h diárias, foram impugnados.

Segundo o Sindicato dos Bancários, dos 81 senadores, 46 votaram na exclusão do texto que alterava a jornada e hora-extra de bancários e a correção de débitos trabalhistas. O artigo 27 aumentava em 5% a margem de empréstimo consignado para servidor público e aposentado, que passaria de 35% para 40%.

Segundo o governo, a MP visa preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e reduzir o impacto social gerado pelo estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Pela decisão dos senadores, os bancários continuam com jornada de trabalho inalterada. Outro ponto é que as gestantes irão receber o salário original caso o parto ocorra durante o período de suspensão ou redução do contrato de trabalho.

Já as pessoas com deficiência são protegidas pela MP, não podendo ser dispensadas sem justa causa durante a pandemia. O texto agora será encaminhado para a sanção presidencial.

