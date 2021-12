Senado aprova US$ 52,5 mi do Prodetur para Salvador

O Senado aprovou no início da noite desta terça-feira, 21, autorização para Salvador contratar empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de até US$ 52,5 milhões. A garantia da autorização de crédito é do governo brasileiro.

O dinheiro será destinado ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Prodetur) e dever ser usado em projetos e obras já pré-determinados.

Esta será a primeira operação de crédito externa contratada diretamente pela Prefeitura de Salvador com um organismo financeiro internacional.

Entre as obras estão o Museu da Música, no Comércio, a requalificação da Avenida Sete de Setembro e dos trechos das orlas de Stela Maris-Flamengo-Ipitanga e Barra-Ondina. De acordo com a Prefeitura, parte dos recursos também será destinada para ações de fortalecimento do setor turístico.

A garantia do Senado representa a metade dos investimentos no programa que, com a contrapartida da Prefeitura, alcança o montante de US$ 105 milhões.

