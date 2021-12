Seminário discute crescimento do Nordeste

Mais investimentos na melhoria e modernização da infraestrutura da região e a concessão de incentivos fiscais para atração de empresas. Segundo o senador cearense Inácio Arruda (PCdoB), é esse o caminho para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro nos próximos anos.



"Quando se fala em investimentos, a direção continua sendo apontada para as regiões Sul e Sudeste", afirmou o senador ontem, em Salvador, durante um seminário homenagem aos cem anos de nascimento de dois economistas nordestinos: o baiano Rômulo Almeida e o maranhense Ignácio Rangel.



Para Arruda, as políticas econômicas regionais e incentivos fiscais são elementares para o desenvolvimento do Nordeste. Essas ações, segundo ele, atraem investidores e crescimento industrial.



"Mas é importante integrar o Nordeste, e não apenas pensar cada estado. O Brasil é enorme, não é fácil administrar. Não dá para comparar com a França, que é do tamanho de Minas ", disse.



O evento, promovido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ocorreu na Federação das Indústrias do Estado da Bahia, e reuniu representantes do Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos (Irae), políticos e economistas.



Educação



Representando o governador Jaques Wagner, o secretário do Planejamento do Estado da Bahia, José Sergio Gabrielli abriu a cerimônia acentuando os avanços na educação, propulsora do desenvolvimento econômico.



"O número de universidades no Nordeste mais que dobrou nos últimos anos. Além disso, estamos em um momento em que praticamente não existe mais pobreza absoluta no país", afirma.



Porém, o secretário considerou que para continuar crescendo, é necessário investir em três pilares: redução das desigualdades por meio de políticas de atração de investimentos; planejamento regional para que o mercado funcione e investimento em infraestrutura e logística.



Nesse caso, ele destacou iniciativas como a construção da Ferrovia Oeste-Leste e investimentos na logística portuária. "Isso vai fazer o Nordeste crescer ainda mais. Temos que olhar para o futuro para expandir o mercado interno, por isso temos que combater os gargalos do crescimento", avalia Gabrielli.



Para isso ele diz que os investimentos devem ir além dos portos e aeroportos. "Precisamos olhar para o futuro, apostar em banda larga, em mais universidades. Não tem que ter visão lateral, mas olhar tudo ao redor, são desafios de que o próprio Rômulo Almeida falava".

