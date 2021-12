Semana Sebrae terá 200 eventos

Seis dias de programação intensiva, com mais de 200 eventos, entre palestras, cursos, seminários, clínicas tecnológicas, workshops, oficinas e megapalestras. Assim será a segunda edição da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, maior evento da Bahia voltado para os pequenos negócios, que acontece de 29 de agosto a 3 de setembro. Ao todo, estão disponíveis 30 mil vagas em Salvador e mais 50 cidades baianas. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento www.semanasebrae.com.br.

Contribuir para o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios e incentivar o empreendedorismo são alguns dos objetivos do evento. "A Semana já se consolidou como o maior evento do gênero e entrou de vez para o calendário empresarial. É a oportunidade para os empresários ampliarem conhecimentos, que podem fazer a diferença no mercado. Além de conhecerem cases de sucesso e participarem de qualificação nas mais diversas áreas, em um ambiente totalmente voltado à busca de soluções", diz o superintendente do Sebrae, Adhvan Furtado.

Temas

As capacitações incluem temas como associativismo, cenários econômicos, competitividade, design, empreendedorismo, estratégias, finanças, geração de valor, gestão empresarial, inovação, liderança, marketing e vendas, modelo de negócio, motivação, planejamento, produtividade, recursos humanos, startup, sustentabilidade, turismo, varejo e consumo.

Em Salvador, o evento acontece no Fiesta Convention Center e serão disponibilizadas mais de 16 mil vagas. A programação conta com talk-show, megapalestras e oficinas nas áreas de empreendedorismo, cenário econômico, inovação, gestão financeira, planejamento estratégico e agronegócio, além de clínicas tecnológicas, palestras, diálogos empresariais e workshops. Os eventos custam R$ 20 ou R$ 50, além de algumas opções gratuitas.

Virada empresarial

Na noite de sexta para sábado, dias 2 e 3 de setembro, a programação inclui a virada empresarial com diversas atividades, entre elas batalha de pitchs, exibição de curtas-metragens nacionais, oficinas, palestras e uma megapalestra gratuita.

A novidade deste ano é o espaço Lounge Empresarial, com exposição das soluções do Sebrae, Projetos Coletivos, Projeto Startup Bahia, arena de eventos, palco de autógrafos, capacitação em realidade virtual para minimercados (Sebrae360), restaurante modelo e expositores. Toda a programação deste espaço é gratuita.

