Semana de Capacitação Empresarial abre inscrição

Já estão abertas as inscrições para a Semana de Capacitação Empresarial, que acontecerá na próxima semana, 21 a 26 de setembro, no Fiesta Convention Center, no Itaigara, Salvador e em mais de 50 municípios baianos. As inscrições podem ser feitas no site. O evento é voltado para os os empresários das micro e pequenas empresas e potenciais empreendedores que queiram orientações nas áreas de Economia, Inovação, Gestão, Marketing e Vendas, Empreendedorismo, Legislação, Finanças e Liderança.

A taxa por cada megapalestra é de R$ 35. Há também a opção do combo que inclui a megapalestra e uma oficina por R$ 40. Os estandes de venda do Sebrae estão localizados no Salvador Shopping e no Shopping Bela Vista. Também há pontos de atendimento do Sebrae nas Mercês, Liberdade, Itapagipe ou no SAC Empresarial Boca do Rio.

O comediante Leandro Hassum cancelou nessa quinta-feira, 17, presença na palestra do dia 25. Quem já adquiriu o ingresso pode escolher dois outros eventos da Semana ou solicitar o dinheiro de volta. Outros nomes de destaque seguem confirmados, como o ator Gregório Duvivier e o fundador da Easy Taxi, Tallis Gomes.

