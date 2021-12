Sem Sair de Casa: sites dão dicas de planejamento financeiro

Quem inventou o ditado "depois da tempestade, vem a bonança" certamente nunca precisou usar o cheque especial. Esta e outras facilidades oferecidas aos gastadores de plantão - prestações a perder de vista, pagamento mínimo de fatura e empréstimos - proporcionam um alívio inicial, mas geram preocupações futuras com os juros e o acúmulo de dívidas.

Para evitar o 'suicídio financeiro', a palavra de ordem é planejamento. E ele não deve ser feito apenas quando surge uma dívida, mas também (e principalmente) a médio e longo prazo, conforme orienta o economista e consultor Paulo Dantas, membro do Conselho Federal de Economia. "Eu me deparo com muitas situações em que as pessoas não se planejam e vivem em função das suas necessidades financeiras. Mas elas precisam se organizar e ter noção do que vão precisar em um determinado período de tempo. Basta uma planilha de custo para saber quanto vai ganhar e gastar", explica.

A primeira atitude de quem quer manter uma vida financeira estável é criar um arquivo no Excell, programa de planilhas eletrônicas que substituiu os caderninhos de finanças do passado. Mas as possibilidades de realizar um planejamento financeiro foram ampliadas com a internet. Atualmente, é possível organizar os gastos e se livrar das dívidas por meio de diferentes sites, que disponibilizam orientações e serviços para o internauta.

Um deles é o Organizze, que possui 140 mil usuários e recebe 5 mil novos cadastros por mês. O site foi lançado em 2009, com o objetivo de substituir as planilhas analógicas e possibilitar o acompanhamento dos gastos de qualquer lugar com acesso à internet. Há versões para pessoas físicas e empresas, com a oferta de serviços gratuitos - lançamento de despesas e receitas, análise de finanças por meio de gráficos e relatórios - e pagos, com recursos adicionais, entre eles criação de metas, gestão de contas, saldo diário e lembretes por e-mail.

O site conta com um blog, que orienta sobre planejamento financeiro e dá dicas sobre finanças pessoais, fluxo de caixa, gestão e planejamento. As publicações tratam de temas atuais e próximos da realidade dos usuários, assim como oferecem conhecimentos teóricos que vão ser praticados durante a navegação na página. Quem acessa a internet pelo celular também pode usufruir dos aplicativos disponíveis.

"Temos um profissional que faz a gestão do blog e tem bastante conhecimento em economia. Foi esta junção que fez o site dar certo porque, como nós não tínhamos conhecimentos sobre finanças, simplificamos a linguagem e passamos para os internautas", afirma Tiago Vicente, um dos sócios do Organizze, formado na área de informática.

Opções - Além do Organizze, outros sites oferecem serviços gratuitos para quem quer levar uma vida financeira tranquila e organizada. Como o próprio nome supõe, o Cálculo Exato possibilita aos internautas calcular reajustes de aluguel, férias, salários e rescisão de contratos, assim como se informar sobre correção monetária, conversão de moedas e dívidas vencidas.

Criado em 2008, o Minhas Economias, que é totalmente gratuito, promove cursos online e dá informações sobre educação financeira e investimentos e classificação das transações bancárias em categorias. A página possui até um gerenciador de sonhos, por meio do qual o usuário obtém dicas de como comprar uma casa ou carro, fazer uma viagem, sair das dívidas e até mesmo ter filhos. Para começar a utilizar os serviços, bastam algumas informações pessoais para o cadastro.

A navegação pelo site Cenize possibilita o acesso a dicas para uso pessoal ou da empresa, com a oferta de demonstrativos financeiros, previsão e controle de caixa e emissão de boletos. Já no Dinheirama Online, também gratuito, é possível ter controle de diferentes contas bancárias, realizar um orçamento doméstico e acompanhar os gastos, investimentos e receitas. De linguagem acessível e fácil navegabilidade, outros sites também agregam muitos seguidores, como o Smart Advisor, Canal do Crédito e Bank Fácil.

Gastos supérfluos - Para Adriana Andrade, instrutora de treinamento na área de cobrança, fazer um planejamento financeiro é importante para a pessoa conquistar o que almeja. "Quando temos um controle, podemos planejar melhor nossa vida, como realizar uma viagem. Os gastos que mais causam impacto na planilha são aqueles supérfluos, porque não temos consciência de que está saindo da nossa conta. É preciso ficar atento a eles", esclarece.

Adriana sugere que sejam incluídos nas planilhas online todos os gastos fixos - cartão de crédito e contas de luz, por exemplo - e também os variáveis, como a passagem de ônibus ou a compra de um pacote de balas. "No final do mês, a pessoa vai identificar o que é supérfluo e se planejar melhor para o mês seguinte", afirma a instrutora.

adblock ativo