Sem Sair de Casa: site oferece serviços online para FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em uma explicação simples, é uma conta poupança aberta pelo empregador em nome do empregado com o objetivo de protegê-lo em caso de demissão sem justa causa, onde é depositado mensalmente 8% do salário do funcionário, horas extras, adicionais (noturno, periculosidade e insalubridade), férias, 13º salário e Aviso Prévio (trabalhado ou indenizado). Todo trabalhador registrado em Carteira de Trabalho tem direito ao FGTS.

Na Bahia, a arrecadação do FGTS este ano, até o mês de junho, foi de R$ 1,1 bilhão. No mesmo período, ocorreram saques no valor de 1,2 bilhão no estado, representando mais de 750 mil saques.

Criado na década de 60, o FGTS é administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF), conforme a Lei nº 11.491, que oferece no endereço www.caixa.gov.br/fgts, um canal de serviços online diretamente voltado ao Fundo. Há também um site dedicado exclusivamente ao FGTS - www.fgts.gov.br -, que em 2012 registrou mais de dois milhões de acessos. São serviços que podem ser realizados tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador, sem sair de casa.

A ideia de ter um site dedicado ao Fundo de Garantia, segundo o gerente de FGTS da CEF na Bahia, Antônio Cavalcante, é fazer com que as informações sobre o serviço cheguem diretamente, de forma clara e segura, ao trabalhador e/ou empregador. "As informações concentradas em um lugar facilita muito para o trabalhador e para a gente", diz.

Para Cavalcante, com a tecnologia foi possível oferecer mais conforto e comodidade aos clientes. "Com os serviços online, o trabalhador pode ter acesso a muita informação e orientações sem ter que se dirigir a uma agência da Caixa", conta.

Consulta - De forma rápida e prática, é possível, por exemplo, consultar saldo e extrato de contas vinculadas ao FGTS, inclusive inativas, extrato dos créditos complementares ou atualizar o endereço. No canal é possível, ainda, cadastrar-se para receber mensagens no celular com informações da conta do FGTS ou alterar o modo de recebimento do extrato, que pode ser por correspondência ou e-mail. Também oferece a opção de acessar a conta via celular, palm top e Tablet.

Ao acessar qualquer uma das opções de serviços e operações, o cidadão será remetido a uma página de identificação. Nela, você terá que informar o Número de Identificação Social (NIS) (PIS/PASEP), senha e digitar o código de verificação no campo informado. Se for o primeiro acesso, o usuário terá que ir em "cadastrar senha" e, em seguida, fazer um cadastro de informações básicas, como: número da Carteira de Identidade (RG), do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do Título de Eleitor. Cadastro feito, serviços online disponíveis.



O trabalhador recebe o extrato do FGTS em casa, a cada dois meses, mas se não quiser esperar, basta acessar no canal o link "Extrato de FGTS". Nela o trabalhador poderá fazer a consulta de forma rápida e segura.

Caso não esteja recebendo o extrato na residência, o trabalhador deverá informar seu endereço completo em uma agência da Caixa, pelo internet no "Atualização de Endereço", ou, ainda, pelo 0800 726 01 01. No site, o empregador ou trabalhador ainda pode fazer o download do Manual de Orientações - Emissão de Extrato e Informações de Contas Vinculadas.

Outro serviço é o "Alerta FGTS". Nele, o trabalhador pode receber mensagens no celular (SMS) sobre as movimentações na conta vinculada ao FGTS. Para adquirir o serviço, basta acessar o canal e fazer a adesão. O cadastramento é feito online e o serviço é acessado gratuitamente mediante informação do NIS (PIS/PASEP).

Empregador - O canal também oferece serviços ao empregador. O link "Conectividade Social ICP", por exemplo, é a nova versão do canal eletrônico Conectividade Social, com uso da certificação digital ICP-Brasil. Ele faz transações da "Conexão Segura", além de enviar arquivos SEFIP, GRRF e receber relatórios na caixa postal da empresa.

Para o empregador relacionar-se com os órgãos da Administração Pública e com instituições oficiais de crédito ele deve estar regular perante o FGTS. Na página "Consulta CRF" - Consulta Regularidade do Empregador - é possível consultar a situação de regularidade do empregador e obter o correspondente Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, para os fins previstos em Lei. Para fazer a pesquisa, basta informar a Inscrição da Empresa, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro Específico do INSS (CEI).

>> Acesse aqui e conheça mais serviços oferecidos ao empregador

Cartão Cidadão - O Cartão do Cidadão, com informações também disponíveis no canal, é um cartão magnético emitido pela Caixa, que permite consultar informações sobre FGTS e Quotas do Programa de Integração Social (PIS). Com ele também é possível sacar os benefícios a que tiver direito.

Todo trabalhador brasileiro pode ter um Cartão do Cidadão. Basta solicitar, gratuitamente, em uma agência da Caixa ou por meio do telefone 0800 726 0101, tendo em mãos o número do PIS para que o atendimento seja mais rápido. Quando estiver pronto, ele será enviado para a residência do solicitante.



adblock ativo