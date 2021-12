Sem Sair de Casa: Serviço permite negociar dívidas via web

Enquanto a maioria das pessoas aguarda com ansiedade a chegada do final do ano e o depósito do 13º salário, o auxiliar administrativo Carlos Ferreira* passa por momentos de tensão nesta época. Há oito anos, ele recebe no mês de dezembro uma carta de cobrança dos R$ 7 mil reais que deve a uma operadora de cartão de crédito.

A carta apresenta propostas para o auxiliar regularizar a situação e tentar um acordo com a credora. "Os prazos para o pagamento são muito extensos, de até 24 meses. Eu quero pagar em até seis meses, mas aí a prestação fica muito alta. Também nunca tentei ligar para o 0800 da empresa pensando em negociar", afirma. No início, Carlos pedia empréstimos para pagar dívidas antigas, mas hoje se diz mais econômico. Apesar disso, afirma que ainda não tem condições de quitar as pendências financeiras.

Casos como o de Carlos já podem ser solucionados pela internet, através do serviço Limpa Nome, lançado no dia 1º de outubro pela Serasa Experian. A empresa possui um dos maiores bancos de dados de consumidores do mundo, cujas informações sobre clientes com pendências financeiras são fornecidas aos bancos, empresas varejistas e outros estabelecimentos comerciais. O nome do devedor só é retirado do cadastro após o pagamento das dívidas.

A proposta do Limpa Nome é facilitar o processo de recuperação de crédito, possibilitando a comunicação direta entre as empresas credoras e os devedores. De acordo com Vander Nagata, superintendente de informações sobre consumidores da Serasa Experian, o serviço virtual funciona como um ponto de encontro, onde há maior facilidade para conversar sobre negociações financeiras. "Neste caso, não há limitações de espaço nem logística. O consumidor pode entrar em contato com a empresa na comodidade da sua casa e no horário de sua preferência", explica.

Sem intermediários - O Limpa Nome surge como um canal alternativo para o próprio consumidor negociar suas dívidas diretamente com a empresa, sem a necessidade de uma agência de cobrança como intermediária. Desde o lançamento, já aderiram ao serviço instituições financeiras, bancos e grandes varejistas. Para os próximos dias, está previsto o cadastro de empresas que atuam na área das telecomunicações.

O serviço pode ser acessado no site da Serasa Experian, através do link "Clique aqui e limpe seu nome". Entretanto, de acordo com Vander Nagata, a consulta só deve ser realizada após o consumidor receber uma carta da Serasa com o aviso de negativação e uma senha. Ao informar a senha e o número do CPF, o internauta tem acesso às informações sobre a dívida e as opções de negociação.

Se aceitar a proposta ou o desconto oferecido pela credora, basta o consumidor imprimir o boleto e pagar diretamente à empresa, através do caixa eletrônico ou pelo serviço de internet banking. Caso queira renegociar a proposta, ele pode entrar em contato com a empresa através dos canais de relacionamento divulgados no site.

Para Carlos Ferreira, a novidade pode ajudá-lo a quitar suas dívidas. "Com este serviço, eu me livraria das cartas de cobrança que recebo todos os anos. Acho que ele pode me ajudar a renegociar com a empresa e sair desta situação", enfatiza.

*O nome foi trocado para preservar a identidade da fonte.

