Sem Sair de Casa: Leilões virtuais têm produtos mais baratos

A cultura dos leilões ganhou novo fôlego com a internet. Atualmente, as pessoas podem participar de leilões virtuais e adquirir imóveis, aparelhos eletrônicos, veículos, joias e até bebidas no conforto de casa ou em uma pausa para o cafezinho no trabalho. Nos chamados "leilões de centavos", basta o internauta escolher um dos sites disponíveis, realizar um cadastro simples e comprar pacotes de lances a partir de R$ 1.

Após escolher o produto desejado, o usuário pode dar lances de R$ 0,01. A cada nova oferta, o valor é descontado de sua conta, mesmo que ele não arremate o produto. Por outro lado, caso seja contemplado, o comprador é beneficiado com grandes descontos no valor final. Basta saber quanto quer gastar, ser rápido na oferta - os lances têm limite de tempo que varia de 15 a 40 segundos, a depender do site -, e utilizar um serviço confiável.

Estes sites ganharam destaque há cerca de dois anos, mas até hoje reúnem milhares de interessados em "ir às compras" sem sair de casa. Somente o Mukirana.com possui 500 mil usuários no Brasil. Atualmente, mais de 30 sites realizam leilões online, entre eles o Bomdelance.com, que traz produtos como smartphones, relógios, notebooks e Tvs; o Pexinxabrasil.com.br, que oferece cinco lances gratuitos aos novos usuários; e o Leilaoconlicitacao.com.br, que conta com um teste gratuito durante 15 dias para os interessados.

Passo a passo - Apesar de algumas diferenças, a maioria dos "leilões de centavos" mantém a mesma estrutura desde o cadastro do internauta até a compra do produto. O processo funciona da seguinte forma: o usuário se cadastra e compra o pacote mínimo de R$ 1, que dá direito a 100 lances de R$ 0,01. Quando o leilão é iniciado, o participante pode dar lances dentro do tempo estipulado; se ultrapassar este tempo, perde o direito ao lance. Quando um usuário dá o lance, o tempo é reiniciado. A cada lance, o valor do produto aumenta em R$ 0,01. O produto será arrematado por quem fez a última proposta e na contagem seguinte nenhum participante se interessa pelo produto.

Presencial x online - Nem todos os leilões virtuais funcionam com lances de R$ 0,01. Os eventos realizados pelo Nordesteleiloes.com.br, por exemplo, contam com a forma presencial e a online, como os do Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região, distribuídos em diferentes cidades baianas. Tantos os internautas quanto os participantes que acompanham o leilão de perto podem dar lances de qualquer valor e tentar adquirir o produto de sua preferência.

O TRT-5 é apenas uma das organizações que utilizam a plataforma virtual para atingir um número maior de possíveis clientes. O site Superbid.net, pioneiro do segmento no país, conta com mais de 1.200 vendedores cadastrados, entre eles grandes organizações e multinacionais, como Volkswagen, Schincariol, Braskem, Renault e Walmart.

Apesar da grande procura, alguns cuidados são necessários antes de se iniciar uma compra, principalmente no que diz respeito à segurança e credibilidade do site. Um dos aspectos a se observar, por exemplo, é o encerramento dos lotes. Quando não há interferência humana, há menos riscos de haver manipulação no processo.

O leiloeiro Paulo Casale Lauro ressalta que os internautas devem redobrar a atenção na compra de imóveis. Segundo ele, é importante ler o edital e consultar a situação do local. "Há um detalhamento de cada lote com fotos, número de matrícula, descrição e a situação atual", explica. Paulo enfatiza que a consulta é importante, já que os imóveis ocupados ou locados deverão ser negociados diretamente com o atual morador - ou com a Justiça - após a compra.

adblock ativo