Sem emprego, mulheres são levadas a abrir empresa

Quando o financeiro aperta, a saída, para muitas pessoas, é complementar a renda fazendo trabalhos extras. A instabilidade de mercado tem levado, principalmente, mulheres a seguirem para o caminho do empreendedorismo.

Uma pesquisa feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), apontou que a taxa de empreendedorismo por necessidade entre mulheres é de 12 pontos percentuais maior que a dos homens, representando um total de 54%.

Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, as mulheres tenderam a empreender mais por necessidade do que homens.

“Particularmente no ano passado, cresceu muito a proporção de mulheres que empreendem para ajudar no sustento da família. A crise promoveu, entre o público feminino, maior procura pelo empreendedorismo”, atribuiu.

A pesquisa indica, ainda, que empreendedoras iniciais ou que possuem empresa estabelecia há até três anos e meio concentram-se mais em atividades ligadas a alimentos e cosméticos. É o caso, por exemplo, da webdesigner Mariana Assis, 33 anos.

Formação

Há 15 anos, ela trabalhava em sua área de formação. Depois de trabalhar em agências de viagens, Mariana passou a trabalhar em casa, para poder atender várias empresas de uma só vez. “Depois de alguns anos trabalhando em casa, a renda foi baixando e eu tive a ideia de fazer brigadeiros para vender”, conta.

No começo, Mariana vendia para os alunos da irmã e depois passou a vender para amigos também. “Estou no ramo há três anos, fazendo cursos e me aprimorando”, pontua.

Aos domingos ela leva seus quitutes em um carrinho gourmet para o Parque da Cidade, no Itaigara, e usa o conhecimento de designer para dar cara ao novo segmento: “Consegui conciliar as duas coisas que eu gosto de fazer”.

