Sem EBDA, produtores de café da Bahia exigem apoio técnico

Os produtores de café da Bahia engrossaram, nesta segunda-feira, 11, o coro para exigir do governo estadual mais assistência técnica, principalmente para os agricultores familiares, que representam mais de 80% das atividades do setor. Eles temem a falta de apoio para os pequenos produtores, após a extinção da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA).



A reivindicação, apresentada durante o 16º Simpósio Nacional do Agronegócio Café (Agrocafé), teve resposta imediata: o governador Rui Costa, convidado para a solenidade de abertura do evento, disse que a autarquia criada para substituir a EBDA, a Bahiater, deve inaugurar ainda este ano um novo modelo de assistência técnica, com o lançamento de editais para contratação de empresas que terão sua remuneração atrelada aos resultados obtidos na produção.



"Posso assegurar que os resultados serão 200% melhores que os obtidos com a extinta EBDA", afirmou Costa, ao tentar tranquilizar os produtores. Segundo o governador, o governo baiano ainda pretende transformar as fazendas que pertenciam ao órgão em centros de pesquisa, ressaltando que "só serão aceitos projetos de pesquisa que sejam, obrigatoriamente, vinculados ao impacto direto no desenvolvimento do estado".



O economista Paulo Rabello de Castro, um dos palestrantes do evento, destacou que, enquanto os pequenos agricultores lutam por mais assistência técnica, os grandes produtores de café destacam-se pelos avanços obtidos em termos de produção e qualidade, "esforço, entretanto, que esbarra na cerca da fazenda", disse. "Com terra boa, talento do agricultor e pesquisas avançando a cada dia, os problemas do agronegócio do café estão hoje além das terras da fazenda, por conta de uma política macroeconômica perversa, com juros altos e desvalorização do real, ameaçando a competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo".

adblock ativo