Seis regiões produzem flores na Bahia

A produção de flores na Bahia ocorre em municípios de seis regiões: Litoral Norte (Amélia Rodrigues e Mata de São João); Baixo Sul (Valença, Nilo Peçanha, Ituberá, Taperoá e Piraí do Norte); Sul (Ilhéus, Itabuna, Santa Cruz da Vitória e Canavieiras); Sudoeste (Maracás, Jaguaquara, Lajedo do Tabocal, Vitória da Conquista e Barra do Choça).



Prossegue na Chapada Diamantina (Mucugê, Andaraí, Lençóis, Barra da Estiva, Rio de Contas, Bonito, Ibicoara, Piatã, Seabra e Palmeiras); e em Piemonte da Diamantina (Morro do Chapéu e Senhor do Bonfim).



A floricultura na Bahia sempre foi uma atividade de pequenos agricultores, cuja produção era vendida em feiras livres das cidades do interior, diretamente ao consumidor.

Atualmente, é praticada em regime de agricultura familiar ou por associações de produtores.



Flores para decoração



Ivson Sampaio, coordenador do programa Flores da Bahia, explica que o número de produtores saltou de 50 para 800 nos últimos 10 anos.

Entre as flores mais produzidas nas várias regiões baianas estão rosas, gérberos, crisântemos e folhagem para decoração e produção de buquês e arranjos.



Segundo Ivson, não existem dados gerais sobre a produção no estado, mas as flores mais vendidas na Bahia são rosas, cuja produção semanal é de oito mil pacotes (cada um com 20 flores) e o consumo semanal de 30 mil pacotes.



Desta forma, diz Ivson, cerca de 22 mil pacotes que são comprados em grandes centros produtores do país, poderiam ser produzidos aqui no estado.

