Seguro de saúde evita transtornos durante viagem

Na última terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores alertou aos brasileiros com viagem marcada para os Estados Unidos que não saiam do Brasil sem contratar um seguro-viagem.



A orientação, que é dada aos passageiros para qualquer viagem, foi acentuada pelo Itamaraty por causa da intensa onda de frio que assola o Hemisfério Norte.



Contratar um seguro viagem é simples. Basta solicitar na agência de viagem, que normalmente oferece o serviço. Ou então adquirir com a própria seguradora.



Custos



Na relação custo-benefício, o contrato do seguro é mais econômico do que pagar uma consulta ou atendimento médico particular em caso de qualquer transtorno.

Uma cobertura básica, por exemplo, custa entre R$ 8 e R$ 15 ao dia, por pessoa. Nesse caso, o contrato abrange assistência médica e odontológica, cancelamento de viagem, problemas jurídicos e de bagagem e mais serviços.



Outra opção de seguro é por intermédio do cartão de crédito. Isso porque, na europa, o pacote de seguro saúde é obrigatório em 27 países por causa do Tratado de Schengen, que prevê controlar imigração e facilitar o turismo. Com isso, as bandeiras de cartões de crédito internacionais já incorporaram a cobertura para o seguro Schengen.



Portanto, é preciso atentar para a abrangência desse seguro. Segundo Marcelo Turek, diretor comercial da Assist Card Brasil, empresa especializada em seguros, essa cobertura é insuficiente em casos de consulta médica ou hospitalar no exterior.



"É serviço agregado. Raramente cobre as necessidades do viajante. Se ele precisar de uma consulta médica provavelmente terá que pagar do seu bolso, o que é muito mais caro do que o seguro".



Por isso, como em toda relação consumerista, é preciso pesquisar sobre o serviço, qual tipo de atendimento cobre e benefícios que o passageiro terá.



O advogado especialista em direito do consumidor Anderson Pitangueira diz que o cidadão deve obter o máximo de informações sobre o histórico da seguradora e o que cobre. "Ler as cláusulas contratuais, e procedimentos específicos para acionar o seguro, guardar todos os documentos e provas evitam problemas futuros, inclusive com a justiça", afirma ele.

