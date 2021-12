Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até esta quarta

Esta quarta-feira, 20, é o prazo final para pagar a segunda parcela do 13º salário. Mais de 83 milhões de brasileiros tem direito ao benefício. Na Bahia, cerca de 4 milhões de baianos devem receber o dinheiro.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a gratificação de fim de ano irá injetar, aproximadamente, R$ 200 bilhões na economia do país. O valor equivale a aproximadamente 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O primeiro pagamento aconteceu no dia 30 de novembro, com exceção dos aposentados e pensionistas, que começaram a receber a antecipação da primeira parcela no dia 25 de agosto. Agora, é paga a segunda parcela.

O benefício é garantido pela Lei 4.749/1965, que torna o pagamento obrigatório para todos os trabalhadores com carteira assinada.

