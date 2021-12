Segunda edição do Pop Up Shop vai até domingo

Consumidores atrás de novidades para o Dia dos Namorados terão uma opção diferenciada de compras neste fim de semana. Nesta sexta-feira, 30, começa a segunda edição do Pop Up Shop, evento de moda e entretenimento realizado até domingo, 1º de junho, no Cerimonial Cristal, antiga Piolla, no Rio Vermelho.



Iniciativa da produtora de eventos Lara Kertész, o Pop Up Shop tem o objetivo de trazer novidades da moda, expondo marcas ainda não consolidadas na capital baiana. Descontos podem ocorrer, mas não é esse o foco, afirma a produtora do evento.



Os visitantes terão opções de moda feminina, masculina, infantil, fitness, além de sexy boutique. Artigos de decoração e artesanato também serão vendidos no espaço.



"O Pop Up não é feira de moda nem bazar. É um evento com variedade de produtos e marcas de alta qualidade", afirma Lara Kertész. Entre elas estão Roque Di Saia, Salve Terra e Valentine Cardin.



O Pop Up Shop expandiu o número de expositores nesta edição, passando de 28 para 50. "O primeiro, em novembro do ano passado, foi um sucesso. Todos estão conosco novamente, só não vai estar quem não teve espaço na agenda", diz Lara.



Ela estima um público de 1,5 mil visitantes por dia, de ambos os sexos e variada faixa etária. O espaço vai funcionar todos os dias das 11h às 20h, com entrada gratuita.



A produtora de eventos acredita que as maiores vendas ocorrerão com os acessórios femininos, mas aposta, também, em bons negócios para a moda masculina.



"As mulheres vão comprar acessórios para elas mesmas, como colares e bolsas, mas vão aproveitar para comprar, também, os presentes dos namorados", diz.



A terceira edição do Pop Up deve acontecer próximo ao Natal, mas ainda não há data nem local definido.



Entretenimento



Em relação ao primeiro evento, esse terá uma programação mais familiar. Atrações musicais, área de alimentação e um espaço infantil, com a participação de Tio Paulinho, compõem a parte de entretenimento.



"Queremos atrair a família. Enquanto a mulher compra, o marido vai na praça de alimentação e a criança brinca", diz Lara.



O cantor Lau Fernandes, sobrinho de Saulo Fernandes, será a atração musical do Pop Up Shop.



Mas Lara conta que outros artistas baianos foram convidados e poderão aparecer de surpresa, alguns deles estrelas do Axé.



Paralelamente às compras, os visitantes vão poder contribuir com uma ação social voltada para crianças e idosos. O objetivo é conseguir um estoque de fraldas, infantis e geriátricas.

