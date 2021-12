Sefaz notifica 118 mil contribuintes de Salvador

Cerca de 118 mil contribuintes inadimplentes com a Secretaria Municipal da Fazenda foram notificados nesta primeira semana de dezembro. A maior parte deve IPTU (69%), que representa cerca de R$ 298,2 milhões.

Pessoas jurídicas ou físicas que devem à prefeitura de Salvador terão seus nomes incluídos no Cadastro Informativo Municipal (Cadin) a partir do próximo ano.

Conforme o diretor-geral do Tesouro municipal, Ricardo Gois, as próximas notificações serão das dívidas ativas, multas de trânsito, multa por construção irregular, taxa de publicidade, e outras.

"Estamos dando um prazo de 60 dias nessa primeira fase para que o contribuinte se programe e regularize suas pendências junto aos órgãos e entidades", disse Gois.

Passado esse período, o nome do devedor será incluído no Cadin até 30 dias, após receber comunicado, para pagar as dívidas, que podem ser consultadas no site: www.sefaz.salvador.ba.gov.br.

Nota Salvador

O contribuinte que não regularizar a situação com o município ficará impedido de fazer convênios, acordos, ajustes ou contratos com a prefeitura, além de não receber valores, como por exemplo créditos e premiações do Programa Nota Salvador. O registro também impede concessão de auxílios, incentivos fiscais e financeiros, de licenciamentos e alvarás.

Para o presidente da comissão de direito tributário da Ordem dos Advogados, sessão Bahia, Oscar Mendonça, a inclusão do nome do contribuinte no Cadin fere a Constituição, pois veta o direito ao trabalho. "Quem ficar devendo não poderá ter alvará, assim a pessoa não consegue trabalhar. Além disso, a inclusão do nome no cadastro é uma forma de constranger o cidadão, que tem o direito de discordar dos valores cobrados pelo município", diz.

Mendonça orienta que o contribuinte notificado recorra ao judiciário, mesmo que no momento ele não esteja precisando de alguma licença ou qualquer outro serviço da prefeitura.

