Sefaz foca combate à sonegação

Economia nos gastos públicos, combate à sonegação e dinheiro de empréstimos externos que devem ser votados pelo Legislativo nas próximas semanas, no valor total de R$ 2,6 bilhões, são as apostas do secretário da Fazenda, Manoel Vitório, para tocar a máquina até o final de 2016 e honrar a responsabilidade fiscal diante das dificuldades orçamentárias.

Vitório apresentou o balanço final do exercício de 2015, nesta terça-feira, 8, na Assembleia Legislativa, cujos resultados também legaram uma dificuldade a mais para os cofres estaduais este ano.

Em 2015 o governo da Bahia gastou R$ 222,31 milhões a mais do que arrecadou, perdeu em receitas de capital (-41,39%) e estagnou em transferências correntes (oriundas do governo federal). Além disso, ultrapassou o limite prudencial de gastos com pessoal em 1,44% (a prudência é de 46,17% e o índice chegou a 47,61%), levando o governador a não conceder reajuste ao servidor este ano, entre outras medidas de contenção. Os restos a pagar somam R$ 107 milhões. Contudo, a Bahia conseguiu investir mais em relação a outros estados.

Já neste primeiro bimestre de 2016 o governador Rui Costa (PT) decretou um contingenciamento de R$ 1,03 bilhão, anunciado no fim do mês passado. O aperto de cinto veio aliado a uma queda de R$ 100 milhões no Fundo de Participação dos Estados (FPE), somente em janeiro, e um crescimento nominal tímido da arrecadação do ICMS, de 6,2%, portanto, abaixo da inflação.

"As operações de crédito em pauta na Assembleia Legislativa são importantes no que toca à manutenção da capacidade de investimento do estado. A elas somam-se os esforços voltados para assegurar o controle e a qualificação do gasto público, e ainda medidas de combate à sonegação, que incluem parceria institucional com o Ministério Público Estadual, e de ampliação da capacidade do fisco, por intermédio do programa Sefaz Online", disse o secretário.

