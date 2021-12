Sefaz alerta sobre datas de vencimento do IPVA em julho

Os proprietários de veículos com placas de finais 5, 6, 7, 8, 9 e 0 precisam ficar atentos para as datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que ocorrem neste mês de julho. O alerta foi feito pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).

O calendário completo está disponível no site da Sefaz. Para efetuar o pagamento, o contribuinte deverá ir a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos.

Débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela. Já os também podem ser divididos em três vezes, com o IPVA 2019. Entretanto, o proprietário que perder o prazo da primeira cota perder o direito ao parcelamento em três vezes.

O seguro obrigatório deverá ser pago integralmente até o vencimento da primeira parcela do imposto, em caso de parcelamento do IPVA.

