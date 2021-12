Sefaz admite que pode suspender incentivos para JAC Motors

Depois que a montadora chinesa JAC Motors revelou, com exclusividade ao A TARDE que, diante da crise, a empresa suspendeu o projeto de instalação da fábrica na Bahia, o governo baiano sinalizou, nesta terça-feira, 13, que também pode suspender os incentivos fiscais mantidos para a montadora, pelo menos, até que o projeto seja retomado.

"Não tem porque, enquanto não tivermos uma coisa mais concreta em relação à possibidade de investimento da fábrica, continuar dando beneficio fiscal, o que não é algo prudente para agora", afirmou, nesta terça, o secretário da Fazenda, Manoel Vitório.

A declaração foi dada à imprensa, após o secretário Manoel Vitório ressaltar as dificuldades enfrentadas pelas contas estaduais diante da retração econômica, em audiência pública na Assembleia Legislativa.

Em relação à JAC Motors, o secretário ponderou de que pretende primeiro ter uma nova rodada de conversa com os empresários representantes da montadora no Brasil, considerando também a crise enfrentada pelo setor automotivo no país.

"Estamos vivendo uma situação em que a queda no volume de vendas de veículos é bastante significativa e a intenção do Estado não é sair cobrando os créditos tributários, mas, sim, chamar para conversar", disse. "Não é justamente na hora que todo mundo está em dificuldade que um vai sair avançando no outro".

Desde 2011, a JAC Motors vem obtendo isenção de tributos estaduais para importação de veículos e peças pelo Porto de Salvador. O Estado garante que, caso o projeto não seja concretizado, os créditos tributários serão cobrados. "Não é uma coisa facultativa e, sim, obrigatória". O governo federal, por sua vez, já suspendeu os incentivos relativos ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em setembro do ano passado.

"Vamos ver que tipo de saída, poderemos encontrar que seja bom para todo o mundo, até porque é evidente que é um sonho antigo de fixar um polo automotivo aqui no estado da Bahia e nós não desistimos disso não", declarou Vitório, concluindo: "Na crise, a gente tem que aprender a dar soco, mas também a aguentar pancada, não devemos desistir, portanto, dos nossos sonhos, mas seguir rumo à superação".

