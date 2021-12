Sefaz adia vencimento de IPTU e taxa do lixo em Ipitanga

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) divulgou na quinta-feira, 26, nota informando que, "em caráter excepcional", prorrogou para 13 de março o vencimento da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e taxa do lixo (TRSD) de imóveis no loteamento Marisol e adjacências, em Ipitanga.

O anúncio ocorreu um dia após reunião entre moradores e representantes da Sefaz para discutir o aumento dos impostos depois que a área deixou de pertencer a Lauro de Freitas, na região metropolitana, e fazer parte da capital. Há casos de alta de 3.000% nas taxas.

Para a Sefaz, a medida visa assegurar que os contribuintes se informem dos critérios para lançar o imposto.

adblock ativo