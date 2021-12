Secretaria lança edital para seleção de startups

O governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou nesta quinta-feira, 10, um edital para a seleção de startups focadas em projetos inovadores. As empresas selecionadas passarão a contar com todo o suporte oferecido pela Áity Incubadora, que funciona no Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida Paralela, em Salvador.

A chamada pública deve contemplar projetos de base tecnológica divididas em eixos: biotecnologia e saúde, energia e engenharia e economia criativa e tecnologia da informação e comunicação.

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 12 de fevereiro de 2016 para realizar as inscrições pelo site da Secti. Critérios como dimensão do mercado, estruturação da empresa e o capital disponível para a realização dos projetos serão levados em conta para a escolha das quatro ideias que, segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Manoel Mendonça, poderão representar avanços sociais e econômicos a longo prazo.

Evolução

"O estado tem evoluído bastante em gestão do conhecimento, mas é muito importante fortalecer as empresas que nascem aqui na Bahia. Isso vai ajudar para que a gente obtenha novas soluções para as situações do cotidiano. Também deve impactar na maior oferta de emprego", diz Mendonça.

Atualmente, a Áity abriga 20 empresas selecionadas por meio de editais. Assim como acontece com as startups que já estão trabalhando na estrutura do Parque Tecnológico, as novas incubadas terão oportunidade de se instalar em uma ambiência propícia à pesquisa, tendo rápido acesso à base de conhecimentos científicos e tecnológicos.

