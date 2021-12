Secretaria anuncia investimento de R$ 268 milhões para a RMS

A Região Metropolitana de Salvador vai receber R$ 268 milhões em investimentos. A ação é fruto de protocolos de intenções assinados nesta quarta-feira, 27, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

De acordo com a Secretaria, a maior responsável pelo maior aporte financeiro é a Proquigel Química, do grupo Unigel. Ao todo, serão R$ 240 milhões destinados para construção de unidade industrial que produzirá 1 mil toneladas por dia de ácido sulfúrico, em Camaçari.

"Quatro indústrias de segmentos distintos assinaram protocolos: química e petroquímica, plástico e vidros, com valores de investimentos diferentes, mas todos recebendo o mesmo apoio e atenção do Governo do Estado. Temos a satisfação de saber que a Proquigel vai passar a produzir uma matéria prima tão importante na Bahia, o que ajudará a adensar sua cadeia produtiva e gerar empregos qualificados no estado', afirmou o chefe de gabinete da SDE, Luiz Gugé.

Além da Proquigel, duas empresas do ramo plástico também vão investir em Camaçari. A Prismapack Indústria e Comércio de Produtos Plásticos irá direcionar R$ 18 milhões em unidade de fabricação de resinas de polietileno, filmes de polietileno, sacos e filme cloc, onde serão gerados 127 empregos diretos, com capacidade de produção de 1,2 mil toneladas/mês.

Já a Produmaster Nordeste Indústria e Comércio de Compostos Plásticos pretende ampliar e modernizar sua unidade. Com isso, será recebido investimentos de R$ 6 milhões e um incremento na capacidade de produção de 16 mil toneladas/ano. Além de manter os 69 empregos existentes, serão gerados 30 novos postos de trabalho diretos.

Por fim, a 4D Indústria e Comércio de Vidro, receberá R$ 4 milhões em investimentos. A unidade, que terá capacidade para produzir 12 mil m² por mês, vai gerar 24 empregos diretos. O procurador da empresa, Marcio Luiz Borba, informou que a empresa vai trazer para Bahia a segunda cadeia do mercado de vidro e a mais importante na geração de empregos, com toda a produção voltada para o estado.

A previsão é que os quatro novos empreendimentos gerem um total de 826 empregos diretos e indiretos para a região.

