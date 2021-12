Secovi: ações de despejo diminuem na Bahia

Levantamento do Sindicato da Habitação da Bahia (Secovi-BA), divulgado nesta quarta-feira, 6, em Salvador, revelou que, mesmo diante da crise econômica no país, as ações de despejo no estado vem reduzindo ao longo dos últimos anos: em junho de 2012 foram 81 casos; em 2014, já havia caído para 79, seguindo no mês sempre em queda: 75, no ano passado, e 71 em junho deste ano. No acumulado do período, de janeiro a junho, a queda foi de 2,4%.

A apuração do Secovi Bahia mostrou ainda que a oferta de apartamentos de três quartos para alugar aumentou 2,39% em junho na Bahia, na comparação com maio. Na maioria dos demais imóveis, houve queda na oferta no mês, com destaque para a retração de 51,16% na oferta de quitinetes.

Aluguel e venda

Em média, a queda na oferta de imóveis para alugar foi de 3,53% em relação ao mês anterior. Já para a venda, a oferta das casas de um quarto foi a maior (11,11%). Na média, houve equilíbrio em relação a maio, com variação de apenas 0,45%.

Já em termos de preços, a maior valorização para a locação foi das casas de dois quartos: alta de 9,17% do metro quadrado. Já as casas de quatro quartos ou mais tiveram maior queda: 1,61%. Para a venda, os preços mais valorizados foram os das casas de dois quartos: 2,93%.

