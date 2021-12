Sebrae lança projeto para ajudar startups

O Sebrae lançou nesta sexta-feira, 21, no Parque Tecnológico da Bahia, o Projeto Startup Bahia, voltado para empreendedores baianos que sonham em abrir uma startup ou que já estão à frente de negócios inovadores. Na ocasião foi divulgado o edital do programa Sebraetec Diferenciação, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e o protocolo de intenções entre o Sebrae e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo da Bahia (Secti), fortalecendo a inovação.

Leandro Barreto, gerente da Unidade de Acesso a Inovação e Tecnologia (UAIT) do Sebrae Bahia, explicou que o projeto atende este novo segmento de empreendedores que demandam atenção especializada. A ideia é alcançar startups (empresas pequenas em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercados) que atuem em diversas áreas e desenvolvam novos produtos, processos e modelos de negócios.

Segundo o superintendente do Sebrae-BA, Adhvan Furtado, os participantes conheceram o projeto e receberam informações sobre o ambiente na Bahia e o Sebraetec Diferenciação. Com inscrições abertas até o dia 20 de outubro, o programa oferece apoio de até R$ 100 mil (80% do valor do projeto) para 20 micro e pequenas empresas com projetos inovadores, com edital no portal do Sebrae Bahia.

Feira

A programação inclui ainda a assinatura de um protocolo, que inclui a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Senai Simantec. que acontece de 22 a 25/10, com palestras de cientistas como o astrônomo Marcelo Gleiser e a feira de ciências aberta ao público, que deve receber 10 mil pessoas, entre estudantes, pré vestibulandos e curiosos em geral, disse O coordenador do evento, Claudio Santos.

O projeto conta com a parceria da Secti e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão do Estado da Bahia (Fapesb), das instituições Área 1, Ruy Barbosa e Universidade Federal da Bahia. Mais informações pelo startup@ba.sebrae.com.br.

Startups

Entre os empresários presentes estava Fábio Barreto que com seu sócio, André Luís Batista Aureliano, ambos de Feira de Santana, introduziu o conceito de publicidade no serviço de wifi gratuíto fornecido por empresas a seus clientes.

A dupla desenvolveu o programa e mediante valores mensais entre R$ 129,90 e R$ 159,90 deixa um roteador em comodato com o cliente. Este fornece a senha para o cliente, que ao acessar a rede social, para qual é enviada mensagem publicitária. A empresa faturou R$ 500 mil em 2014.

Ainda a procura do modelo de negócios ideal, mas em atuação no mercado desde 2013, Mateus Ladeia Coelho e dois novos sócios relançaram o projeto Pastar, em julho último.

Concebido para localizar pastos para gado em período de estiagem, foi ampliado para venda de bovinos. Até julho de 2015, segundo Mateus Ladeia, foram 750 negócios fechados, com vendas de até R$ 50 milhões, 300 mil visitantes e até 200 anúncios por mês.

