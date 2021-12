Sebrae incentiva os pequenos negócios

O Sebrae quer estimular o consumo de produtos e serviços das micro e pequenas empresas por meio do movimento Compre do Pequeno Negócio. Lançada nesta quarta-feira, 5, a ação é nacional e pretende ser permanente, com realização anual.

Até 5 de outubro, quando se comemora o Dia da Micro e Pequena Empresa, serão realizadas ações para chamar a atenção do público a esse segmento, como campanhas publicitárias, que serão veiculadas nas principais mídias do estado, e a capacitação de 27 mil empreendedores baianos, na última semana de setembro. As inscrições para esses cursos já estão abertas e podem ser realizadas por telefone (0800 570 0800). Um hotsite da campanha também já está no ar: www.compredopequeno.com.br.

O diretor-superintendente do Sebrae Bahia, Adhvan Furtado, conta que o objetivo do movimento é despertar a atenção dos consumidores para os benefícios da aquisição da produção local, entre eles fazer com que a renda fique na própria região, obter serviços personalizados e evitar o deslocamento. "Não é um movimento de valorização do consumo, mas de compra consciente", frisa.

Os setores que exigem contato direto como o público são os mais promissores nesta campanha, como os de alimentos, moda e serviços.

Indústria

Presidente da Federação da Indústria da Bahia (Fieb) e do conselho deliberativo estadual da entidade, Ricardo Alban ressalta que, embora esse segmento de micro e pequenos negócios esteja mais ligado ao comércio, a indústria também faz parte dele. "Esses micros podem adensar toda uma cadeia produtiva. A indústria naval, a energia renovável adensam cadeias de pequenos. Dificilmente se começa grande", afirmou.

Alban acredita que o fortalecimento dos pequenos negócios é fundamental para a sustentabilidade das economias regionais.

A Bahia tem 606.985 empreendimentos, somando-se os microempreendedores individuais e as empresas de micro e pequeno porte. Esse número corresponde a 25,4% desse segmento no Nordeste. O Sebrae Bahia espera que pelo menos 30% desse quantitativo faça parte do movimento. As empresas participantes receberão adesivos que sinalizarão a adesão.

Gargalos

Esses micro e pequenos negócios são importantes para a economia, respondendo, por exemplo, por 27% do PIB e 52% dos empregos no Brasil.

O Supersimples, lei de 2014 que facilita o pagamento de tributos para esse segmento, já tem cerca de 10 milhões de beneficiados em todo o Brasil. Mas, apesar da melhoria que proporcionou, esse segmento ainda carece de mais ações para reduzir a burocracia e incentivos.

Presente ao lançamento do Compre do Pequeno Negócio, na Fieb, na manhã desta quarta, o deputado estadual Eduardo Salles disse que está reunindo um grupo de deputados para conversar com o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, e tentar reduzir a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para empresas que compram produtos dos pequenos negócios. A ideia é que a alíquota do imposto, que hoje é de 17%, volte a 12%. "Não tem vantagem, para o grande, em comprar do pequeno", critica Salles.

