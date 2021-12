Sebrae baiano vai capacitar empreendedores do varejo

O Sebrae lança, nesta quarta-feira, 30, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Salvador, o primeiro produto desenvolvido especificamente para microempresas. Batizado de "Na Medida", o programa de capacitação oferece soluções em oito temas. O projeto oferece cursos de 20 horas e consultoria nos segmentos de gestão financeira, tributação, gestão de pessoas e equipe, planejamento estratégico, plano de marketing, internet, empretec e associativismo.

A coordenadora da Região Metropolitana do Sebrae, Madalena Seixas, conta que a ideia surgiu da demanda dos próprios empresários em busca de capacitação. A parceria com a Câmara foi estratégica, segundo Madalena. "A CDL, nossa parceira há muito tempo, nos ajuda a mobilizar esse público. Eles também disponibilizaram o espaço - alguns módulos vão acontecer lá - e nos ajudaram a definir quais são as demandas desse segmento", diz.

A primeira turma deve ter início em março. Com capacidade para até 30 alunos, a classe deve ser composta por empresários vinculados à Câmara e que já conhecem o trabalho do Sebrae. "Vamos oferecer o curso para todo mundo, mas esse público é estratégico porque já é cliente da gente e é representativo. São empresários que trabalham em shoppings, presidentes de associações, e eles possuem capilaridade no meio e são formadores de opinião", diz.

Gestão de negócios - Salvador tem 72.748 microempresários (categoria com faturamento bruto anual até R$ 360 mil), segundo dados do IBGE de 2009. Ano passado, 823 buscaram orientação do Sebrae. Madalena Seixas conta que as maiores demandas são nas áreas de gestão financeira e marketing. É justamente a gestão o foco do programa desenvolvido pelo Sebrae. O objetivo é que os empresários aprendam a aumentar a sua produtividade, competitividade e lucratividade.

O pouco tempo livre que essa categoria de empresários dispõe foi a razão da carga horária reduzida. "Eles acumulam muitas funções em seu negócio", diz Madalena. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (71) 3320-4468 e 3320-4469.

