“Se voltar a ideia de aumentar a carga tributária, o Pato volta”, diz Paulo Skaf

À frente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) desde 2004, Paulo Skaf, empresário e também político, é uma das principais vozes da indústria e também da economia no país. Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Skaf defende uma queda mais acentuada nos juros, elogia o empreendedorismo em tempos de crise, posiciona-se contra o aumento previsto de impostos e classifica a Reforma da Previdência como “remédio amargo” mas necessário. Cotado para candidatura ao governo paulista, Skaf fala também sobre a integração entre Fiesp e Fieb, e a importância da formação de mão de obra qualificada, um dos desafios para encarar um ciclo de crescimento econômico que ele acredita que virá

Existem cerca de 23 milhões de empreendedores no país e o número segue crescendo mesmo com a crise. Por que ter o próprio negócio atrai tanto os brasileiros?

O brasileiro é empreendedor e consegue ver oportunidades para investir e transformar ideias em bons negócios. Temos muita gente capaz de criar uma empresa e realizar o sonho de ser o próprio patrão. Isso é muito positivo e explica em parte o grande número de empreendedores, mas outro motivo para se lançar ao empreendedorismo, infelizmente, é a crise. Com renda em queda, culpa da recessão ou sem renda nenhuma devido ao desemprego, muitos brasileiros decidem se lançar ao mercado. A mais recente pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mostra que 4 de cada 10 brasileiros adultos têm uma empresa ou estão criando um negócio. Nossa taxa de empreendedorismo em 2015 atingiu 39,3%, maior índice registrado em 14 anos e praticamente o dobro do valor de 2002, que foi de 20,9%. São 52 milhões de pessoas, entre 18 e 64 anos, envolvidas na criação ou manutenção de algum negócio.

Além de toda a rede de ensino do sistema da indústria, que inclui Sesi e Senai, é possível estimular o empreendedorismo entre os cidadãos brasileiros, em específico os jovens?

Ter disposição para assumir riscos, conseguir criar uma rede de parceiros, saber buscar oportunidades, ter iniciativa e capacidade de planejamento, buscar o tempo todo a inovação são características fundamentais para o sucesso do empreendimento. Mas é preciso mais que isso. É essencial ter conhecimento, preparação. Essa é uma das preocupações do Sebrae, que tem entre seus pilares de atuação a educação empreendedora, com ações dirigidas para o empresário estabelecido e também para crianças e jovens que estão nos bancos escolares. Um exemplo é o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que estimula essas características nos alunos do Ensino Fundamental. Foi criado em São Paulo e, mais tarde, ampliado para todo Brasil. Também inauguramos na cidade de São Paulo, em 2014, a primeira escola gratuita de empreendedorismo do Brasil, a Escola de Negócios do Sebrae-SP, que leva aos alunos do Ensino Médio e aos universitários a oportunidade de conciliar teoria e prática na gestão de negócios. Dali já saíram projetos interessantes, como o aplicativo para mobile Mariazinha. Desenvolvido por alunos do Ensino Médio da escola, tem por objetivo auxiliar as vítimas de violência doméstica. Outro exemplo é o SOS Fácil, direcionado para a segurança, pronto atendimento e saúde da terceira idade. A um toque é acionado o Samu, que já recebe todas as informações do idoso. Em 2017 teremos mais de 1.000 alunos vivendo essa experiência. E, em parceria com diversas instituições, promovemos ações de orientação e capacitação para as startups. A vontade de empreender já existe, mas precisa ser bem direcionada. Os jovens de 18 a 24 anos enxergam o empreendedorismo como forma de realização pessoal e profissional. Estudo do Projeto Sonho Brasileiro aponta que o maior sonho individual desses brasileiros (55%) está relacionado à formação profissional e emprego – e a profissão de maior destaque é a de empreendedor. Isso ocorre por influência da expansão gigante de pequenos negócios no Brasil – que foi de 2,9 milhões de micro e pequenos empreendimentos devidamente formalizados em 2008 para 11,5 milhões – e também pela baixa perspectiva de ter um emprego formal, com carteira assinada. Para que esse sonho não se torne um pesadelo é preciso investir recursos na gestão do negócio e no aprimoramento dos produtos e serviços oferecidos e também no comportamento do empresário.

É possível dividir os empreendedores em “empreendedores por oportunidade” e “empreendedores por necessidade”. Os empreendedores por necessidade apresentam algum risco à economia brasileira?

O empreendedor por necessidade muitas vezes não tem preparo nem vocação para ser dono de empresa. Inicia um negócio, geralmente como autônomo, por impossibilidade de conseguir um emprego formal. Arrisca-se para tentar gerar renda para ele mesmo e para sua família. E quando o mercado de trabalho se reaquece, ele encerra a atividade. A pesquisa GEM já fotografou este momento. Em 2015, quando a renda per capita do brasileiro recuou de US$ 16,2 mil (2014) para US$ 15,7 mil, menor patamar registrado desde o início da série histórica do Fundo Monetário Internacional (FMI), em 1980, a taxa de empreendedorismo por necessidade voltou ao patamar de 2007, de 44%. Até 2014, tínhamos o índice de 30%. Isso acende um sinal de alerta, porque o aumento fora da curva de negócios gerados pela necessidade leva ao encerramento de empresas e ao crescimento da informalidade, ambos problemas muito graves. Hoje, de cada 10 empresas abertas, 2,5 não completam dois anos de atividade. Por despreparo para gerenciar um empreendimento ou pelo excesso de burocracia, os novos empresários decidem fechar as portas ou atuar na informalidade. Em 2016, mais de 2 milhões de pequenos negócios deixaram de existir. Enquanto isso, o índice de Economia Subterrânea de 2016, da FGV, atingiu 16,3%, mostrando que a participação da economia informal no PIB permaneceu em alta por dois anos, após 11 anos em queda. Quase R$ 1 trilhão de riqueza foram gerados na informalidade. Essa mistura de mortalidade empresarial com informalidade não traz resultado positivo para o setor produtivo sério e fere de morte as bases da concorrência leal. Uma boa iniciativa para mudar esse cenário foi a criação da figura do Microempreendedor Individual (MEI), que permite formalizar os que trabalham por conta própria, faturam no máximo R$ 72 mil por ano e têm até um empregado contratado. Cerca de 7 milhões de brasileiros já optaram em ser MEI; no Estado de São Paulo são quase 2 milhões. A formalização, com isenção de impostos e escrituração contábil e fiscal simplificada, possibilita a emissão de nota fiscal – e a ampliação da rede de clientes – e o acesso a direitos previdenciários e à contratação legal de colaborador. Depois dessa conquista dos mecanismos de legalização, temos os desafios, gigantes, de dar aos MEIs ferramentas capazes de torná-los fortes e competitivos, inclusive em tempos de turbulência, e garantir a permanência desses empreendimentos na formalidade. Essa é a minha batalha diária na presidência do Sebrae-SP.

Além do sistema da indústria, e do Sebrae, como o governo deveria estimular o empreendedorismo no país?

Não existe uma solução única, rápida e fácil, e sim um conjunto de ações que devem ser focadas e coordenadas, mas basicamente o que o governo precisa fazer é não atrapalhar o empreendedor. Remover os entraves que dificultam fazer negócios no Brasil. Estamos no caminho para isso. No campo macroeconômico, foram muito bem recebidas as medidas que limitam os gastos públicos e o envio das propostas de reformas da previdência e da legislação trabalhista, assim como o início das discussões da reforma tributária. Afinal, convivemos com uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo, cerca de 36% do PIB, hoje mais de R$ 2 trilhões. Para piorar, o país tem uma das mais altas taxas de juros do planeta. E, como se não fosse ruim o bastante, o ranking do Banco Mundial aponta que no Brasil uma empresa gasta 2,6 mil horas/ano somente para fazer o cálculo e o pagamento de impostos e taxas, enquanto nos demais países da América Latina e Ásia são necessárias 300 horas/ano. É muita energia desperdiçada com burocracia, com coisas que não geram retorno para a empresa. As empresas brasileiras têm de ser competitivas e ao mesmo tempo dar conta dessa realidade! No Brasil, 98,5% dos empreendimentos formais são de micro e pequeno porte e respondem por 54% dos empregos com carteira assinada, 17 milhões de pessoas, 44% da massa salarial e 27% do Produto Interno Bruto. Os empreendimentos paulistas, mesmo amargando quase dois anos de faturamento no vermelho, pouco demitiram. Com mais oportunidades de crescimento, o potencial dos pequenos negócios é enorme. No mínimo, cada uma das 11,5 milhões de micro e pequenas empresas ativas hoje em todo Brasil criaria um posto de trabalho. Com isso nosso déficit de empregos cairia vertiginosamente, dos 12 milhões atuais para 500 mil. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que estimular o empreendedorismo é uma política pública bastante acertada para gerar empregos e retomar o crescimento.

Alguns juristas, em número menor, dizem que não há déficit da previdência. Sindicatos como o CTB, Fetag e tantos outros divulgam que a não inclusão de impostos, como a CSLL, no cálculo da previdência, leva a crer que há um falso desajuste. Como o senhor avalia esse cenário?

A reforma da previdência não é feita para resolver o déficit atual. Ela tem que evitar o déficit projetado para o futuro, que pode drenar todos os recursos do Governo. Esse é o problema. Se a gente não mudar nada, não vai sobrar dinheiro nem para pagar a folha dos funcionários, que dirá para oferecer educação, saúde, segurança, justiça etc. Hoje, o Brasil gasta 8% do PIB em previdência, no INSS. Do jeito que as coisas vão, em 2050 vamos gastar 17% do PIB. Sabe quanto o Governo arrecada? 20% do PIB. A conta não fecha. Então essa questão do déficit é uma falsa questão. Nosso sistema de previdência funciona da seguinte forma: a contribuição de quem está na ativa banca as aposentadorias. Hoje temos 7 trabalhadores na ativa para cada aposentado. Em 2050, vamos ter menos de 2 trabalhadores para cada aposentado. Vai faltar dinheiro.

Sobre o possível aumento de impostos, declarado pelo ministro Meirelles, como a Fiesp se posiciona, tendo em vista a grande campanha que já teve mais força em 2015?

O Brasil já sofre com a carga tributária altíssima, e não há espaço para elevá-la mais ainda. A Fiesp é totalmente contra o aumento de impostos. Fez uma forte campanha em 2015 e 2016 contra isso e vai fazer o que estiver a seu alcance para não permitir que tirem nem um centavo a mais de impostos dos brasileiros. Agora, o atual governo ainda não propôs a criação de novos impostos. O ministro Meirelles só mencionou a possibilidade. Não há nenhuma medida concreta. Se houver alguma tentativa, pode ter certeza que seremos frontalmente contrários. O pato da Fiesp, que nasceu com a campanha contra o aumento de impostos, está bem vivo. Está só descansando, com um olho fechado e outro aberto. Se surgir uma ameaça nesse sentido, ele voltará com toda a sua energia. O governo tem, isso sim, que estimular a volta do crescimento da economia. É assim que a arrecadação vai subir.

Aliás, quais serão os próximos passos da campanha “não vou pagar o pato”?

A campanha era contra o aumento de impostos – e funcionou. O novo governo tirou isso da agenda, e o pato ficou sem função, foi descansar. Mas ele está atento. Se voltar a ideia de aumentar a carga tributária, o Pato volta com toda força.

O senhor concorda com as possíveis soluções propostas na reforma, como aumento da idade mínima e do tempo de contribuição?

Não tem outra saída. O remédio é amargo, mas é o único que funciona. Sem ele, a previdência vai falir, e a gente não pode colocar em risco o pagamento dos futuros aposentados. O brasileiro vai ter que trabalhar mais para se aposentar, por uma razão muito simples: as pessoas estão vivendo mais. O brasileiro que chega aos 60 anos tem uma expectativa de vida de 79 anos. Não dá para se aposentar com 53 anos. Não temos dinheiro para bancar quase 30 anos de aposentadoria. O jeito é aumentar o tempo de contribuição e a idade mínima.

No dia 7, a Fiesp pediu urgência na redução dos juros da Selic para estimular a economia, tamanha a queda que se viu em 2016. Qual a taxa de juros ideal para este momento e qual seria a taxa de juros ideal após as reformas previstas no País?

Não dá para o Brasil ser competitivo pagando juros muito mais altos que o mundo inteiro. A Fiesp não defende privilégios para ninguém. O que a Fiesp quer é a mesma taxa de juros dos nossos concorrentes internacionais. Nos EUA, na Ásia e na Europa, a taxa básica está na base de 1%, e o empréstimo ao tomador fica por volta de 5% a 6% ao ano. É isso que a gente defende para o Brasil. Claro, não é uma decisão unilateral. Não se baixa juro por decreto. O Brasil precisa construir as condições para chegar a um ambiente que permita a redução dos juros para esse patamar. É esse o nosso objetivo. E estamos no caminho certo, fazendo as reformas, produzindo o equilíbrio fiscal, arrumando a casa para a nossa taxa de juros ser parecida com a do resto do mundo. Só que, com o que já foi feito, e com a inflação em queda, a Selic já deveria estar mais baixa, aproximando a taxa de juros brasileira da que é praticada na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e mesmo na América Latina, mas hoje ela é muito, muito mais alta.

A tendência do câmbio para 2017 e 2018 vai, sob ponto de vista do senhor, prejudicar a indústria nacional? O senhor acredita que o câmbio flutuante, ainda assim, seja a melhor solução?

Não há dúvida que o câmbio flutuante é o mais justo, porque é o preço do mercado naquele dia, sem medidas artificiais, que não são sustentáveis. Mas é preciso lembrar que o câmbio é influenciado pela taxa de juros e demais movimentos da economia. Por isso, o Banco Central tem que cuidar da sua evolução. Conforme o governo resolver a questão fiscal, o peso do governo no mercado de câmbio vai diminuir. E a taxa de juros caindo também é outra força para reduzir a valorização indevida do real. Então, como conceito, sou favorável ao câmbio flutuante, mas o câmbio não pode flutuar seguindo a maré da maior taxa de juros do mundo. Isso distorce o câmbio e reduz a competitividade brasileira. É preciso reduzir a taxa de juros para o câmbio flutuante poder funcionar direito, sem sufocar o setor produtivo.

Na Fieb-BA, vários acordos de cooperação com outros países foram anunciados de forma a estimular a indústria na Bahia. Como o senhor estimula a Fiesp a fazer o mesmo, dadas as proporções existentes entre a indústria paulista e a indústria baiana?

A Fiesp participa intensamente de negociações internacionais junto ao Itamaraty e demais órgãos oficiais que cuidam do comércio exterior. A Fiesp promove também rodadas de negócios, feiras e missões do Brasil para o resto do mundo e do resto do mundo para o Brasil, fomentando a cooperação entre indústria e comércio em busca de compradores da produção nacional e fornecedores para as indústrias lá fora. Desde 1999, a Fiesp já realizou 125 missões em mais de 32 países. A partir de setembro de 2004, as ações foram intensificadas em 100%, resultando em uma média de 9 missões por ano. Mais de 3.000 empresários já participaram das missões da entidade, conseguindo prospectar novos clientes e fornecedores e ampliar seus conhecimentos em exportação e mercados internacionais. A Fiesp também trabalho o tempo todo para reduzir a burocracia nas exportações e combater as barreiras aos produtos nacionais, para criar um ambiente mais favorável ao comércio exterior. Isso beneficia a indústria no Brasil inteiro.

O que a Fiesp e a Fieb têm feito em parceria? O que o senhor avalia que poderia ser celebrado entre as duas instituições do mesmo sistema, como forma de potencializar a economia entre os dois estados?

Mais do que integrantes do mesmo sistema nacional da indústria, a Fiesp e Fieb são irmãs, com um relacionamento muito forte, graças, principalmente, às empresas que atuam em ambos os Estados. Muitas têm sede em São Paulo, ou têm aqui seu escritório central de controle. Têm operações na Bahia e no resto do país e, por conta disso, a gente tem uma atuação conjunta, por definição. Muitos integrantes da Fiesp também participam da Fieb, e vice-versa.

