Saque do FGTS movimenta agências da Caixa

As agências da Caixa Econômica Federal que abriram neste sábado, 11, exclusivamente para o atendimento às pessoas que têm valores para sacar de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tiveram movimento intenso. Em algumas unidades foram registradas filas e espera de até uma hora para o início do atendimento.

Os saques de contas inativas do FGTS foram iniciados sexta-feira, 10, quando foram registradas grandes filas nas agências. A medida foi anunciada pelo presidente Michel Temer (PMDB) em dezembro passado e visa, segundo ele, uma recomposição da renda do trabalhador.

Neste primeiro lote, podem sacar cerca de 4,8 milhões beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro. A estimativa é que os saques dos nascidos nestes dois meses seja cerca de R$ 6,96 bilhões, equivalente a 15,9% do total disponível. O cronograma segue até 31 de julho.

A auxiliar de classe Priscila Mota, 29, saiu sorridente da agência da Caixa do Shopping da Bahia, onde foi atendida. Priscila contou que ainda não tem planos do que fará com o dinheiro da conta inativa, mas que a “grana chega em boa hora”. “Eu ainda não sei o que farei, mas esse dinheiro vem em boa hora. Vai ser uma dor de cabeça boa”, disse.

“Foi uma boa medida do governo, porque, nestes tempos de dificuldades financeiras, as famílias podem ter uma renda para ajudar em algum planejamento ou até pagar dívidas”, complementa ela.

A agência do Shopping da Bahia, inclusive, foi uma das que registrou maior movimento entre aquelas por onde passou a equipe de reportagem. Nela, as filas começaram a se formar antes mesmo da abertura do shopping, às 9h, com grande concentração de pessoas na entrada do centro de compras.

Na unidade da avenida Manoel Dias, apesar de haver menos filas, o movimento também foi intenso. Na agência do Imbuí também houve formação de filas antes mesmo da abertura.

Cronograma

No total, 30,2 milhões de trabalhadores serão beneficiados, que poderão sacar R$ 43,6 bilhões disponíveis. Todo trabalhador com carteira assinada que, em um ou mais contratos de trabalho, pediu demissão ou foi demitido por justa causa com o contrato finalizado até 31/12/2015 tem direito ao saque das contas inativas.

O mês de abril tem a maior porcentagem de trabalhadores com direito a sacar (26%). Julho tem a menor proporção (8%), enquanto março tem 16%. Maio e junho têm, cada um, 25%.

