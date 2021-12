São João: varejo espera queda de 5% nas vendas

As vendas no varejo de Salvador no Dia dos Namorados e no São João devem registrar este ano uma queda 5% em relação a igual período de 2015. A estimativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador). O desempenho ruim, segundo a entidade, deve-se à redução do poder de compra do consumidor, inflação, desvalorização do real, abalo na confiança do mercado e alto endividamento das famílias.

A CDL ressalta, no entanto, que junho é considerado uma das grandes datas do varejo local. O presidente da entidade, Frutos Dias Neto, avalia: "Ainda vivemos um cenário complexo, de transição, de forte recessão econômica, que se reflete diretamente na confiança do lojista e na decisão de compra do consumidor. A expectativa é que, resolvida a pior fase da crise política, as coisas vão se encaminhando".

Tíquete médio

O Dia dos Namorados é a quarta data em vendas do varejo baiano - vem depois do Natal, Liquida Salvador e Dia das Mães. O tíquete médio esperado para a data é de R$ 90. Os segmentos que mais movimentam as vendas são os de vestuário, calçados, bolsas, celulares, perfumes, floricultura, joias e bijuterias. O segmento de bens duráveis em geral tem boa movimentação. O Dia dos Namorados tem ainda mais força porque proporciona o presente em via de mão dupla, ou seja, quem dá também recebe. O mês de junho registra grande aumento na procura por alimentos e produtos típicos do São João, que movimenta principalmente o segmento de supermercados.

