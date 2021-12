Salvador vai receber voo de Miami a partir de abril de 2018

Salvador vai receber novos voos internacionais vindos de Miami e Buenos Aires a partir de abril do ano que vem. A medida foi anunciada pelo governador Rui Costa (PT), na manhã desta quinta-feira, 14. De acordo com o governador, os voos serão semanais.

Atualmente, a Bahia recebe 25 voos internacionais por semana. Salvador é destino de 21 rotas vindas de Lisboa, Buenos Aires, Madri, Córdoba e Bogotá.

Os novos voos internacionais resultam da política de redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Com a medida o governo busca ampliar o fluxo de visitantes que desembarcam no estado.

adblock ativo