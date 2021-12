Salvador terá voo direto para Bogotá, na Colômbia

A partir do próximo dia 15 de setembro, a companhia aérea Avianca Brasil iniciará a rota entre Salvador, na Bahia, e Bogotá, na Colômbia. As vendas de bilhetes já estão disponíveis no site da empresa e os voos serão feitos semanalmente entre os dois destinos.

"Salvador é uma das cidades focais na nossa malha, com ligações diretas para oito destinos. Apenas para São Paulo, são oito operações diárias. Identificamos uma forte demanda de passageiros que preferem viajar à Colômbia ou a outros países nas Américas via Bogotá, o hub da nossa parceira Avianca Internacional. A vantagem para esses clientes é que eles não precisam descer até o Rio de Janeiro ou Guarulhos para tomar conexões internacionais", afirmou Frederico Pereira, presidente da Avianca Brasil.

O voo partirá toda sexta-feira de Salvador, às 19h15, chegando a Bogotá às 23h30. Da Colômbia para a Bahia, o voo sairá aos sábados, à 0h30, chegando às 8h45. A aeronave utilizada para o trajeto será o Airbus A319, configurada para transportar 132 passageiros, com amplo espaço entre as poltronas, entretenimento de bordo individual e lanches.

O novo trajeto será a 3ª rota internacional anunciada pela companhia partindo do Brasil este ano. A Avianca também está operando voos para Santiago, no Chile, e Miami, nos Estados Unidos, ambos saindo de São Paulo.

O governador Rui Costa anunciou, em maio deste ano, a redução na alíquota de ICMS sobre o querosene de aviação (QAV), de 18% para 12%, com o objetivo de incentivar a implantação de novos voos na Bahia.

Santiago e Miami Santiago e Miami

A Avianca Brasil foi a primeira empresa a demonstrar interesse no benefício e utilizá-lo, anunciando a nova operação a partir de setembro.

Para o secretário estadual do Turismo, José Alves, "a Avianca fez uma proposta para o governo do Estado que é vantajosa para o turismo baiano, de ter incremento no consumo de combustível, aumento de oferta de voo e propaganda da Bahia". A expectativa da Secretaria de Turismo é que o novo trajeto traga impactos positivos para a economia e o turismo da região.

Expansão

Para que o aeroporto de Salvador esteja preparado para receber novos voos internacionais, será necessária a conclusão da segunda pista de pousos e decolagens, para aumentar a capacidade de passageiros atendidos. A Vinci Airports, empresa francesa vencedora do leilão e nova gestora do espaço, já afirmou que a construção dessa pista faz parte das melhorias a serem implementadas no aeroporto.

A empresa precisará encontrar uma saída juntamente com o governo e órgãos públicos para a questão ecológica envolvendo o parque ambiental na região das Dunas do Abaeté. Para isso, talvez seja necessário alterar leis estadual e municipal para que a pista possa ser construída respeitando o meio ambiente da região.

adblock ativo