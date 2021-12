Salvador tem alta de inflação e fecha julho com 0,92%

Os setores de transporte, alimentação e bebidas e despesas pessoais foram mais salgados para os consumidores, no mês de julho. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deste período, fechou com uma inflação de 0,92% - número superior ao resultado obtido no mês anterior, que foi de 0,33%.



A capital baiana seguiu a elevação nacional, que foi de 0,52 pontos percentuais, se comparada a junho, que finalizou com 0,35%. Medido mensalmente pelo IBGE, o IPCA serve para calcular o custo de vida das famílias que tenham renda mensal de um a 40 salários mínimos.



A coleta dos dados da pesquisa ocorre do dia 1º ao dia 30 ou 31, de cada mês. Os preços obtidos são os que foram efetivamente cobrados ao consumidor, nos pagamentos à vista. Já o levantamento leva em consideração a população que reside nas áreas urbanas das regiões: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Distrito Federal e Goiânia.

