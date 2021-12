Salvador tem a menor inflação do País, diz IBGE

Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi a que apresentou o menor índice de inflação em setembro entre as 11 áreas que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Aqui, o custo de vida aumentou 0,03%, enquanto a média nacional apresentou um acréscimo de 0,35%, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O custo dos alimentos que são consumidos dentro de casa foi o principal responsável pelo resultado da inflação no mês que passou. Na RMS, houve uma redução de 1,17% no item, o que provocou uma queda no conjunto de grupo de alimentos e bebidas na Região Metropolitana.

Nacionalmente, o movimento no custo dos alimentos foi inverso, diz a coordenadora de Índices de Preços, Eulina Nunes, durante a coletiva de imprensa. "Os alimentos, que são importantes nos orçamentos das famílias, apresentaram altas. Principalmente os que são consumidos no domicílio, puxados pelo pão francês, tendo em vista os problemas de safra e a alta do dólar, uma vez que parte do trigo é importada", afirmou..

Na RMS, o principal aumento foi no custo do vestuário, que subiu 1,42% entre agosto e setembro. As outras altas foram nos custos com a habitação, saúde e cuidados pessoais e transportes.

O IPCA nacional apresentou alta quase todos os itens pesquisados, à exceção dos gastos com comunicação. No acumulado do ano, Salvador apresenta uma inflação de 3,09%, abaixo da média nacional, que é de 3,79%. Em 12 meses, a inflação na RMS cresceu 5,47%, enquanto o Brasil apresentou um aumento de 5,86%.

Passagens aéreas - O custo dos transportes foi o que apresentou o maior ritmo de aceleração entre os pesquisados, passando de um resultado negativo em agosto de 0,06% para uma elevação de 044%.

Entre os principais impactos no resultado, o destaque ficou para os custos das passagens aéreas, que apresentaram uma alta de 16,09% de um mês para o outro. "De agosto para setembro, o IPCA subiu ainda mais um pouquinho. Subiu 0,11 ponto percentual", diz Eulina.

Segundo Eulina, o aumento verificado no grupo de transportes foi influenciado pelos eventos que aconteceram no Brasil recentemente. "Neste agrupamento, as passagens aéreas lideraram com as principais contribuições do mês, tendo em vista a pressão custos e alguns eventos que ocorreram no país durante este mês", explica.

Outro fator que influenciou foi o fim da onda de revisões nos custos das passagens dos ônibus urbanos no Brasil. Até agosto, os recuos nos aumentos dos preços das passagens servia como um freio para o aumento nos custos do grupo de despesas, explica a técnica do IBGE.

"A queda nos preços das passagens dos ônibus urbanos que vinha contribuindo nos últimos meses, desta vez não se repetiu. O resultado ficou estável, deixando de puxar para baixo", diz.

Brasília foi a região que apresentou o maior aumento, com um aumento de 0,7%. Na capital do país, as passagens aéreas alcançaram um aumento médio de 17,68%.

