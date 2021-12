Salvador tem a mais cara refeição fora de casa do NE

O valor médio da refeição fora do lar chegou a R$ 27,40 no ano passado no País. Na pesquisa anterior, com dados de 2011, a média encontrada foi de R$ 22,37. O Nordeste foi a região com menor preço médio, com R$ 23,74. Mas Salvador apresentou R$ 26,59. É a mais cara da região.

Segundo a Pesquisa Refeição Assert Preço Médio 2013, o preço médio da refeição em Diadema (SP) foi o que apresentou o valor mais alto em 2012: R$ 37,41, enquanto Fortaleza (CE) registrou o menor valor médio por refeição fora do lar: R$ 21,18.

Entre as cidades que apresentaram maiores preços médios por refeição estão São Caetano (SP), com R$ 36,33, Joinville (SC), com R$ 34,12, Barueri (SP), com R$ 33,97, e Belém (PA), com R$ 32,37.

Já entre aquelas onde foi preciso desembolsar menos por refeição fora do lar, além de Fortaleza, aparecem Aracaju (SE), com R$ 21,82, mesmo valor de Canoas (RS), e João Pessoa (PB), onde a refeição custa em média R$ 22,29. A pesquisa foi elaborada pelo Instituto Análise a pedido da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert).

A pesquisa apontou ainda que a região que apresentou o maior preço médio por refeição fora do lar foi a Norte, onde trabalhadores gastam em média R$ 30,45. "Há algumas particularidades que podem explicar essa situação", diz o presidente da Assert, Artur Renato Brito de Almeida. Almeida. Ele afirma que a região registrou altas expressivas na cesta básica e o gasto com frete, por conta da distância, tem peso importante no preço final. "Mas o principal foi o aumento da farinha de mandioca, um item importante na alimentação local", diz. De acordo com o IBGE, a inflação do item foi de 91,51% em 2012.

Na sequência estão as regiões Sudeste, com a refeição ao custo de R$ 29,51 em média, seguida pela Centro-Oeste, com R$ 26,85, e a Sul, com R$ 26,55.

O Nordeste, por sua vez, é onde os trabalhadores precisam desembolsar menos por refeição fora de casa: a média é de R$ 23,74. "É uma localidade onde a variedade de restaurantes populares pode explicar um pouco essa média menor", diz.

Foram consultados 4.440 estabelecimentos comerciais em 40 cidades entre 1º de novembro e 3 de dezembro de 2012. A pesquisa mediu os preços de quatro tipos de refeição fora do lar (autosserviço, prato feito, prato executivo e à la carte), envolvendo sempre o pagamento de prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e cafezinho.

adblock ativo