Salvador Shopping terá restaurante do comerciário

Começam em fevereiro, com previsão de conclusão até o final de 2016, as obras do restaurante do comerciário, no Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves, na capital baiana.

O estabelecimento, que venderá comida a quilo, será exclusivo para atender os cerca de 6.200 comerciários que trabalham no centro de compras. As instalações terão capacidade para fornecimento de seis mil refeições/dia, entre almoço e jantar, de segunda a sábado.

O restaurante, a ser implantado numa área de 1.460 metros quadrados no piso G2 do shopping, será operado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). A iniciativa é fruto da parceria firmada entre a Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio Bahia) e o grupo JCPM, investidor do shopping.

Parceria

"Com essa parceria visamos oferecer mais qualidade de vida aos funcionários do shopping, proporcionando uma alimentação de qualidade a preços subsidiados", afirmou o diretor de operações para a Bahia e Sergipe do Grupo JCPM, Fernando Rocha.

O grupo já dispõe de restaurantes do tipo nos shoppings Riomar Recife e Riomar Fortaleza. "Trata-se de mais um restaurante do Sesc que vai beneficiar os comerciários com refeições com elevado controle de qualidade nutricional, cardápios variados e balanceados, além de preços acessíveis", declarou Carlos de Souza Andrade, presidente da Fecomércio Bahia.

