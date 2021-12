Salvador registra a maior inflação do país

O índice de inflação oficial de Salvador e região metropolitana cresceu 1,66% em fevereiro, a maior alta entre as 13 regiões pesquisadas pelo IBGE no Brasil. A média nacional para o mesmo período foi de 1,22%.

Aumentos nos combustíveis e na energia elétrica influenciaram os preços nacionalmente. Em Salvador, os combustíveis subiram 13,92% e a energia, 9,18%. Com grande peso no orçamento das famílias, os alimentamos tiveram alta de 1,66% em fevereiro.

Segundo o coordenador de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Joilson Rodrigues, os aumentos de preços da gasolina e da energia elétrica geram uma reação em cadeia.

"Esses preços exercem um impacto direto, mas incidem também indiretamente na variação de outros preços. Será mais um efeito em cadeia. A energia elétrica segue a mesma tendência porque não há um substituto e tem um peso muito grande nos domicílios", diz Rodrigues.

O país bateu recorde de aumentos de preços. Nos últimos 12 meses, o índice oficial de inflação no Brasil chegou a 7,7%, a maior alta em 12 meses desde maio de 2005. Já Salvador apresenta aumento de 7,19% nos últimos 12 meses.

O Rio de Janeiro apresenta a maior alta neste período, de 9,92%. Salvador vem depois de Belo Horizonte (6,64%) e Vitória (6,99%).

Meta

Em 2015, a inflação acumula alta de 2,56%, em Salvador, e de 2,48%, no Brasil. Com os resultados dos dois primeiros meses, segundo Joilson Rodrigues, será difícil manter a meta de inflação estipulada pelo governo federal, que é de 4,5%, com tolerância de dois pontos para mais e para menos.

"Esses dois primeiros meses apresentam mais de 50% da inflação prevista para todo o ano, o que sugere que a meta prevista em 2015 não pode ser alcançada", afirma o coordenador do IBGE.

Segundo o IBGE, o reajuste das tarifas de energia elétrica em diversas concessionárias do país e o aumento das bandeiras tarifárias, quando há aumento no custo de produção de energia, podem impactar a inflação do próximo mês.



Outro produto sensível ao bolso dos baianos também tem perspectiva de alta. Com o reajuste do ICMS da gasolina, esperam-se novos aumentos nos postos de combustíveis a partir de abril.

Segundo o presidente do Sindicombustíveis (Sindicato do Comércio de Combustíveis), José Augusto Costa, o preço da gasolina está atualmente estável nas bombas, mas vêm aumentando nas distribuidoras em razão da carga tributária. A mudança na proporção do etanol na composição da gasolina ainda pode ser mais influente nos preços.

Com a perspectiva de inflação alta para 2015, o economista Edísio Freire aconselha cautela para decisões de investimentos e demais gastos do dia a dia. Juros altos e dólar alto também são um sinal de alerta, segundo o economista.

"Quem tem algum nível de endividamento que se controle. Não é momento de grandes investimentos, como comprar imóvel, por exemplo. Está tudo muito estável", afirma.

