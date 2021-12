Salvador registra 1,5 milhão de pessoas ocupadas no 4º trimestre de 2018

A população ocupada em Salvador é estimada em 1,509 milhão de pessoas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira, 22. O número é relativo ao quarto trimestre de 2018, representando um aumento de 41 mil ocupados na cidade em relação ao trimestre anterior.

A capital baiana liderou o ranking com a maior variação absoluta no número de ocupados, seguida de São Luís, com 28 mil, Goiânia, 17 mil, e Recife e Porto Alegre, empatados com 16 mil cada uma.

No comparativo do quarto trimestre com o mesmo período de 2017, foi registrado um aumento de 4 mil novos ocupados. Esse indicador abrange tanto os ocupados ormais quanto os informais.

