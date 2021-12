Salvador receberá 48,7 mil turistas estrangeiros, diz Lages

O know-how baiano no que se refere à realização de grandes eventos de rua é a maior aposta do Ministério do Turismo para o sucesso da Copa do Mundo em Salvador.



Para o ministro Vinícius Lages, que esteve na sexta-feira, 30, na capital baiana para participar do 75º Fórum Nacional de Secretários de Turismo, no Sheraton Hotel, as obras inacabadas do Aeroporto de Salvador ou os problemas de mobilidade urbana não vão atrapalhar a festa, que será realizada, por exemplo, com melhor infraestrutura que o último Carnaval baiano.



"Não tem como dar errado", assinalou Lages. "Salvador vai celebrar a Copa do Mundo com melhorias em diversas áreas, inclusive no aeroporto", observou.



O Ministério do Turismo estima que 48,7 mil turistas estrangeiros vão visitar Salvador durante a Copa e vão gastar R$ 202, 2 milhões no Brasil. Salvador é o 3º destino mais procurado por viajantes brasileiros, depois de Rio de Janeiro e São Paulo.



Ganhos



A expectativa do ministério é que 251.828 turistas brasileiros virão para a capital baiana na Copa do Mundo e vão gastar

R$ 341,1 milhões no Brasil.



"O torneio dará ainda mais visibilidade a Salvador, que sempre recebeu turistas", disse Lages. "A Bahia só tem a ganhar", avaliou.

