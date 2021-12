Salvador recebe Feirão da Casa Própria em maio

Salvador vai receber entre os dias 17 e 19 de maio, o 9° Feirão da Casa Própria da Caixa Economica Federal, no Centro de Convenções da Bahia.

Segundo a Caixa, a novidade do feirão este ano é que quem contratar o financiamento imobiliário no período do evento, poderá pagar a primeira prestação a partir de janeiro de 2014. A condição é válida para financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que forem concedidos durante o Feirão ou em uma das agências da CAIXA.

Para requerer o crédito para casa própria no Feirão, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da CAIXA e pelo Serviço de Atendimento ao Cliente do banco (0800-726-0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. E ainda obter simulações do crédito imobiliário no endereço www.caixa.gov.br

O prazo do financiamento imobiliário é de até 35 anos e as taxas de juros, dependendo das condições de renda e valor do imóvel, são a partir de 4,5% a.a.

