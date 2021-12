Salvador ganha clínica de R$ 1 milhão

O bairro de Nazaré, em Salvador, vai abrigar a primeira clínica do Nordeste a ser especializada em cuidados paliativos. A unidade começa a funcionar no início do próximo ano, contando com 3 mil m² de área construída, com oferta de 37 leitos.

O investimento será responsável pela geração de 70 empregos diretos, para médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistente social, terapeutas ocupacionais, dentre outros. Somente em capacitação e treinamento e no mobiliário foram gastos cerca de R$ 1 milhão.

As obras do empreendimento estão a cargo da Construtora Civil e o projeto arquitetônico leva a assinatura do arquiteto baiano Adriano Mascarenhas.

Novo conceito

A clínica é baseada no conceito Hospice Care, ainda pouco difundido no país, mas já consolidado nos Estados Unidos e na Europa. Segundo os sócios do empreendimento, o hospice prevê atendimento em situações em que muitas vezes não é possível promover a cura: o paciente tem todos os cuidados necessários, sem a necessidade de uma internação hospitalar convencional, em média, 50% mais cara.

"A implantação da clínica se dá em virtude da necessidade de preencher uma lacuna na assistência ao paciente elegível para cuidados do tipo", afirma Lucas Andrade, um dos sócios do projeto.

