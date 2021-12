Salvador ganha centro de fomento à economia solidária

Os artesãos e trabalhadores autônomos de Salvador vão contar com um novo auxílio para quem deseja se tornar um verdadeiro empreendedor. Trata-se do Centro Público de Economia Solidária, que será inaugurado na terça-feira, 30, na Barra, com o objetivo de fomentar a economia solidária na cidade, oferecendo assistência jurídica, financeira e de comunicação para os integrantes de cooperativas ou associações profissionais.

Além dos artesãos, serão beneficiados trabalhadores de diversas outras áreas, como vestuário, agricultura e alimentação. Entre os serviços prestados pelo centro, estão desde a criação de marcas para o produto até assessoria contábil e jurídica. A sede do projeto também funcionará como ponto de vendas dos produtos.

De acordo com o diretor de comunicação Augusto Barreto, qualquer produtor pode procurar o centro para ter acesso aos serviços que, por sua vez, serão prestados de forma coletiva, com o foco na criação e manutenção de empreendimentos.

"Nosso objetivo é incentivar a construção de cooperativas e associações para pessoas de baixa renda ou que estão desempregadas, para que eles possam desenvolver seus negócios e se inserir no mercado de trabalho, com um preço justo", explica.

A meta é que, nos próximos dois anos, cerca de 120 empreendimentos sejam formados e recebam assistência específica para permanecerem no mercado. Augusto ressalta que o espaço será ampliado para abrigar um ateliê-escola, que vai oferecer cursos de costura, bordado, tricô, entre outros.

A iniciativa é administrada pela Organização Filhos do Mundo, que venceu um edital do Governo do Estado para ampliar a assistência já realizada a empreendimentos e redes de economia solidária em diversos bairros de Salvador e Itaparica. Para saber mais informações sobre o projeto, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 71 3026-2641 ou pelo e-mail filhosdomundo@gmail.com.

