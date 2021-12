Salvador é uma das piores cidades para achar emprego online

Salvador está entre as piores cidades para se encontrar empregos online no Brasil, conforme pesquisa realizada pelo site de busca de colocações Adzuna. O número de candidatos por vagas em Salvador chega a ser 50 vezes maior do que em São Paulo.

São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, seguidas por Porto Alegre e Goiânia são capitais onde é mais fácil encontrar colocações profissionais online, segundo a pesquisa. Para chegar a estas informações, o site comparou o número de anúncios de emprego publicados na página com dados sobre desemprego de instituições como o IBGE, CAGED e DIEESE.

De acordo com o estudo, Recife é a capital que apresenta mais dificuldade na tarefa de achar trabalho online. A capital baiana vem logo depois, seguida de São Luís, Belém e Vitória.

