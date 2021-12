Salvador Destination comemora o Dia Mundial do Turismo

O trade turístico de Salvador reuniu-se nesta terça-feira, 4, no Hotel Sheraton, no bairro do Campo Grande, para comemorar, com um caruru, a passagem do Dia Mundial do Turismo, no último dia 27 de setembro. O adiamento foi por conta da realização, na mesma data, do Congresso da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), em São Paulo, permitindo que somente ontem a Salvador Destination pudesse apresentar os resultados dos esforços da instituição na captação de eventos para a capital baiana.

Foram apenas 25 pequenos e médios congressos e reuniões técnicas, realizados geralmente em hotéis, com média de dois mil participantes, em pouco mais de dois anos e quatro meses de atuação da entidade - precisamente 880 dias, como a associação, que reúne empresários do setor e comerciantes, preferiu destacar. No Sheraton, entretanto, nem mesmo a qualidade da iguaria baiana, geralmente servida em setembro na festa dos santos Cosme e Damião, foi suficiente para eliminar o gostinho de "tempo perdido" enfrentado pelo trade turístico local, que amarga a falta do centro de convenções, atualmente interditado.

Os dados apresentados pela Salvador Destination, em que pese os reconhecidos esforços do seu presidente, Paulo Gaudenzi, acabaram mesmo sendo responsáveis pelo gostinho de "quero mais" entre os convidados. Não foi à toa: no ano passado, quando a instituição comemorava um ano de atuação, acreditava-se no potencial de captação de 45 eventos.

"Muitos negócios acabaram minguando, sobretudo agora, após o desmoronamento de parte do Centro de Convenções da Bahia, cujas obras de recuperação estavam previstas para ser concluídas em outubro, para sediar o congresso de odontologia no mês seguinte, agora transferido para a Arena Fonte Nova", revelou Gaudenzi, pouco antes da apresentação dos dados no Sheraton. "Uma ducha fria", desabafou.

Enquanto persistir o impasse com o equipamento, a Salvador Destination vai continuar focada nos eventos de pequeno e médio portes, conforme revelou Paulo Gaudenzi. "Pelo menos, 12 congressos estão previstos para os próximos três anos", informou Gaudenzi, que adiantou já ter em vista outros 53 eventos do tipo até 2022. O presidente da Salvador Destination é contra a instalação de um novo centro de convenções na Cidade Baixa, como chegou a ser cogitado pelo governo estadual: "É inviável, pois fica fora da zona hoteleira da cidade", justifica.

adblock ativo