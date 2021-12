Salvador avança em gestão do dinheiro público, diz Firjan

Salvador é hoje um dos municípios brasileiros que mais vêm evoluindo em gestão fiscal, embora não tenha conseguido obter avanços, comparativamente, em investimentos realizados.

É o que revela a terceira edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgada nacionalmente ontem pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que avaliou o desempenho das prefeituras em 2013.

O destaque positivo da capital baiana não se dá pela classificação geral na apuração, mas pelo salto obtido na comparação com o ano anterior: a cidade desponta entre as capitais que mais evoluíram, com avanço de 24,6%, ficando atrás apenas de Natal, no Rio Grande do Norte (66,7%) e Macapá, no Amapá (29,5%).

A melhoria da gestão fiscal fez Salvador saltar da 24ª posição para a 16ª, embora figure em oitavo lugar na relação das dez melhores gestões fiscais da Bahia, relação liderada por Camaçari e Mata de São João (ver matéria nesta página). A diferença é que até Camaçari, que lidera o ranking, apresentou queda em relação a 2012, enquanto a capital teve aumento na nota média, saltando de 0,5108 para 0,6364.

Excelente receita

No item receita própria, a capital baiana conseguiu um grande feito: obteve conceito A, com nota máxima 1. Ou seja: a gestão da prefeitura foi considerada de excelência máxima na geração de recursos, por meio de impostos e taxas locais, independentemente das verbas transferidas pelos governos estadual e federal. A façanha só foi obtida no período pela maior metrópole do país, São Paulo, considerando todos os 5.243 municípios brasileiros avaliados.

Apenas 324 não foram considerados no levantamento - sendo 30 deles na Bahia - por terem apresentado dados inconsistentes nos relatórios da Secretaria do Tesouro Nacional, considerados para a apuração.

"A receita própria é um indicador importante, pois permite avaliar o grau de dependência dos municípios no tocante às transferências intergovernamentais", ressalta o economista William Figueiredo, da equipe da Firjan. Ele explica que o IFGF considera a pontuação entre 0 e 1, sendo que todas as notas de 0,8 a 1,0 são classificadas com conceito A (gestão de excelência). A variação de 0,6 a 0,8 é tida como boa gestão (B); de 0,4 a 0,6 para gestão em dificuldades (C) e inferior a 0,4, com gestão crítica.

Mesmo arrecadando bem dos contribuintes, a prefeitura de Salvador, por outro lado, obteve péssimo desempenho na aplicação do recursos, dentre os investimentos realizados.

Considerando este indicador, a gestão municipal foi tida como crítica, com o pior conceito (D) no IFGF 2015, que considera os dados de 2013. A nota da capital baiana, em investimentos, (0,2498) ficou somente um pouco superior à edição anterior do índice em 2012, ano base 2011, que foi de 0,2239. A gestão municipal também não fez muitos gastos com pessoal em 2013, mas neste caso a decisão é tida como positiva: a capital baiana também obteve conceito A nesse item, por cumprir o teto de 60% do orçamento para pagamento da folha de pessoal, conforme previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Neste caso, a nota (0,8) não foi a máxima, como no item receita própria, mas garantiu o melhor conceito (A). Salvador não conseguiu, entretanto, obter o conceito máximo na média dos cinco indicadores considerados: além da receita própria, gastos com pessoal e investimentos, o custo da dívida e a liquidez são avaliados.

Referem-se, respectivamente, aos gastos com juros e o dinheiro em caixa para honrar compromissos de curto prazo. Nesse itens, a capital baiana ficou com conceito C, indicando para gestão em dificuldade.

Melhor gestão

Camaçari e Mata de São João, na região metropolitana, são atualmente os municípios baianos com melhor gestão fiscal, conforme a Firjan.

"É o resultado dos investimentos em modernização fiscal que geraram um incremento nas nossas receitas próprias, como o IPTU, por exemplo, que aumentou 77,34%, sem que tivéssemos enfrentado judicialização por parte dos contribuintes", destacou o secretário da Fazenda de Camaçari, Camilo Pinto.

Mesmo com o bom desempenho de Camaçari, nem ela e nem nenhuma outra cidade baiana conseguiu obter nota máxima (A), na avaliação que considera a média de cinco indicadores: receita própria, gastos com pessoal, investimentos, liquidez e custo da dívida.

Tanto Camaçari, quanto Mata de São João obtiveram conceito B na média, assim como outras doze cidades baianas melhor colocadas no ranking estadual: Cairu, São Félix do Coribe, Candiba, Lajedinho, Feira de Santana, Salvador, Tapiramutá, São Desidério, Santo Antônio de Jesus e Cordeiros.

