Salão Imobiliário da Bahia espera movimentar R$ 350 milhões

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) lançou nesta terça, 4, ação de pré-venda do 7º Salão Imobiliário da Bahia. Trata-se de uma iniciativa da Ademi-BA em parceria com o Shopping Iguatemi, que tem o objetivo de impulsionar as vendas de imóveis durante este segundo semestre.

De acordo com a Ademi, a expectativa é de movimentar R$ 350 milhões, entre vendas concretizadas e liberação de carta de crédito nos negócios gerados, sendo que a estimativa é que R$ 150 milhões sejam apenas sobre as vendas. São cerca de 10 mil imóveis para comercialização e aproximadamente 30 incorporadoras que participam do projeto, a exemplo de Petram, MRV, OAS, Sertenge, Moura Dubeux, MVL, Concreta, Prisma, Leão Engenharia e outras.

Apesar do Salão de Imóveis acontecer somente entre os dias 26 e 30 deste mês, no Centro de Convenções da Bahia, a ação de pré-venda, inédita em Salvador, já disponibiliza aos interessados em unidades imobiliárias, negociação com descontos atrativos. Para isso, a equipe de vendas está presente nos 1º e 3º pisos do Shopping Iguatemi até o dia 30 de setembro.

Segundo o vice-presidente da Ademi-BA Luciano Muricy Fontes, a espera é que pelo menos 500 unidades sejam comercializadas durante essa edição do evento. Ele informou ainda que estarão disponíveis diversas oportunidades de imóveis com preços que variam entre R$ 150 mil a R$ 2 milhões.

"São muitas opções. Por isso que estamos esperamos para este ano um acréscimo nas vendas e no número de público. O Salão Imobiliário é importante para movimentar a economia do Estado, além de ser o maior evento do ramo, no Brasil", destaca Luciano.

